QOTSA-Konzert abgesagt: Warum und gibt es einen Nachholtermin oder Geld zurück?

Queens Of The Stone Age sollten am 23. Oktober 2025 in Berlin ein Konzert spielen. Kurzfristig wurde dieses jedoch abgesagt und hinterlässt Frust bei den deutschen Fans. Warum das Event abgesagt wurde, ob es einen Nachholtermin geben wird und was ihr jetzt mit euren Tickets tun solltet, erfahrt ihr hier.

Berlin-Konzert kurzfristig abgesagt

Am 23. Oktober sollten Fans von Queens Of The Stone Age im Theater des Westens die Band rund um Josh Homme sehen können – jetzt wurde das einzige Deutschland-Konzert der Katakomben-Shows abgesagt. Der Grund dafür solle aber nicht bei der Band liegen, sondern bei dem Konzertveranstalter.

In einem Statement auf Instagram schreibt die Band, dass dieser es versäumt hätte, die Band darüber zu informieren, dass das Konzert nicht wie geplant im Theater des Westens abgehalten werden kann. Diese Information sei so kurzfristig gewesen, dass es nicht mehr möglich war, das Konzert zu verlegen. Es wird also keinen Nachholtermin geben.

Geld für die Tickets wird erstattet

Auch wenn es für viele kein großer Trost sein wird, das Geld für die Tickets wird zurückerstattet. Habt ihr euer Ticket für das Berlin-Konzert über den offiziellen Verkaufspartner Eventim gekauft, wird euch das Geld automatisch zurückerstattet.

„Alive in the Catacombs“: Die limitierte Tour

Verständlicherweise zeigen sich dennoch die Fans in den Kommentarspalten wütend und enttäuscht. QOTSA spiegelt diese Gefühle – insbesondere, weil die Katakomben-Shows ein Herzensprojekt von Homme sind. Angefangen mit einem Unplugged-Konzert in den Pariser Katakomben 2024, entstand „Alive in the Catacombs“ als eine limitierte Tour, die ein einzigartiges und persönliches Erlebnis sein sollten.

Die folgenden Termine in Amsterdam, Kopenhagen, Antwerpen und London sind alle restlos ausverkauft. Mit dem Konzert am 29. Oktober in England endet der europäische Teil der Tour. 2026 befindet sich QOTSA zusammen mit Acid Bath als Support für System Of A Down auf Tour. Dabei werden die Bands zweimal in Deutschland spielen.