Rabatt bei Amazon: Diese Wikinger erobern neue Länder und mein Brettspielherz

Strategiespiele mit Wikingern und Bauelementen findet ihr toll? Dann schaut euch dieses zum „Kennerspiel des Jahres 2025“ nominierte Spiel an.

Kennerspiele für Brettspiel-Fans

Die nominierten Spiele für das „Kennerspiel des Jahres“ sind in der Regel etwas komplexer und fordern euer strategisches Geschick. Trotzdem eignen sie sich für die breite Masse und bei „Neuland“ von Game Factory ist das ebenso. Bei Amazon bekommt ihr das Brettspiel aktuell zum Angebotspreis von 23,99 Euro und spart dabei satte 20 %.

Für wen ist „Neuland“ geeignet?

Für alle mit einem nordischen Herzen: Vor allem das nordische Thema und die Wikinger verkörpern einen gewissen Trend, den viele Brett- und Kartenspiele mittlerweile aufgreifen. So auch „Neuland“, denn beispielsweise die Gebäudeillustrationen bringen einen unverwechselbaren Stil mit sich. Auch die Wikingerfiguren sehen super aus und machen sich auf dem Spielbrett besonders gut.

Nur leicht konfrontativ: Wenn ihr auch um die meisten Punkte spielt, kommt ihr euch gerade am Anfang nicht allzu oft in die Quere. Mit der Zeit passiert es zwar, dass ihr das gleiche Feld erobern wollt, doch ansonsten ist „Neuland“ wenig konfrontativ, ähnlich wie bei „Mischwald“ oder „Cascadia“. Das bereitet Neulingen einen angenehmeren Einstieg.

Nichts für Strategiemuffel: Ihr mögt es nicht, direkt von Anfang an mit Plan und einer gewissen Strategie an das Spiel heranzugehen? Dann entspricht „Neuland“ wohl eher nicht euren Vorstellungen, denn ihr solltet ziemlich früh gewisse Ziele verfolgen und mit Bedacht vorgehen. Nicht alles lässt sich vorhersagen, doch ohne Plan bleiben eure Wikingeräxte eher stumpf.

Neuland Brettspiel für 2-4 Spieler

Wie funktioniert „Neuland“?

„Neuland“ bietet zwei große Spielelemente, die zwar bekannt sind, aber auf spannende Weise zusammengeführt werden. So spielt ihr auf einem gemeinsamen Spielbrett, das euch Ressourcen und Aufträge bringt und gleichzeitig auf eurem eigenen Spielertableau, auf dem ihr die gewonnenen Plättchen anordnet. Dies aber möglichst strategisch, damit ihr am Ende viele Punkte erhaltet.

In eurem Zug setzt ihr eine eurer Wikingerfiguren auf das Spielfeld für alle. Dabei müsst ihr eure Figur angrenzend zu einer anderen Figur oder neben ein Aufwertungsplättchen am Rand des Spielfelds platzieren. Anschließend nehmt ihr euch die auf dem Feld abgebildete Ressource, was Holz, Schafswolle, Gold oder Wikingeräxte sein können.

Ihr dürft aber auch Gebäude nehmen, für die ihr jedoch gewisse Voraussetzungen erfüllen müsst. Beim Haus platziert ihr eure Figur beispielsweise direkt daneben, bei den Wachtürmen verbindet ihr zwei von ihnen mit euren eigenen Figuren und erhaltet von beiden Feldern jeweils einen Wachturm. Das können eure Mitspielenden natürlich merken und euch einen Strich durch die Rechnung machen.

Wie baut ihr Gebäude und erfüllt die Bedingungen?

Euer Ressourcenplättchen legt ihr auf ein freies Feld eures Tableaus. Hier kommt die strategische Komponente von „Neuland“ voll zum Tragen. Von Anfang an besitzt ihr drei Gebäudebaustellen: einen Hafen, Tempel und Palast. Um die Punkte für diese Gebäude zu erhalten, müsst ihr die vom allgemeinen Spielfeld erlangten Ressourcen benachbart zu den Baustellen anlegen.

Ein Beispiel: Um euren Hafen zu bauen, benötigt ihr einen Wachturm, ein Holz und Wikingeräxte, ebenfalls ein Mal. Diese Ressourcenplättchen erhaltet ihr nach und nach von euren Wikingern, die ihr auf dem Spielfeld platziert. Könnt ihr ein Gebäude bauen, dreht ihr es um und zeigt so an, dass ihr die Anforderungen des Baustellenplättchens erfolgreich erfüllt habt.

Am Ende eures Zuges dürft ihr zusätzlich ein Aufwertungsplättchen vom Spielfeld nehmen und ebenfalls auf eurem Tableau platzieren. Jetzt kommt gleich noch mehr Strategie auf, denn der Platz auf eurem Tableau ist begrenzt und, da ihr lediglich über 13 Wikingerfiguren verfügt, euer Ressourcenerhalt ebenfalls. Allerdings darf ein Ressourcenplättchen auch für mehrere Aufwertungen und Gebäude gleichzeitig zum Einsatz kommen.

Warum sind die Aufwertungsplättchen so wichtig, aber auch gefährlich?

Darüber hinaus sind die Aufwertungsplättchen für die Wertungsphase am Ende des Spiels extrem wichtig. Ihr bekommt für alle Plättchen auf eurem Tableau eine Grundpunktzahl, könnt diese aber multiplizieren, je nachdem, wie viele und welche Aufwertungsplättchen ihr während des Spielverlaufs erfüllt. Schafft ihr das bis Spielende jedoch nicht, bringt euch jedes noch offene Aufwertungsplättchen fünf Minuspunkte ein.

Ihr merkt bestimmt, dass die Spielregeln sich eigentlich nicht komplex anhören, ihr aber durchaus mit Bedacht bei „Neuland“ vorgehen solltet. Wo und wie ihr eure Ressourcen platziert, bestimmt über Sieg und Niederlage und es kann sich lohnen zu beobachten, welche Ziele eure Mitspielenden verfolgen.

Zudem gibt es noch kleine Zusatzregeln, wie spezielle Boni, die alle Mitspielenden einmal während des Spielverlaufs einsetzen dürfen. Axttrophäen gibt es auch, von denen ihr lediglich eine erhalten dürft und die euch mehr Punkte bringt, wenn ihr viele Axtplättchen auf eurem Tableau platziert – und ihr müsst schnell genug dafür sein!

Spielbewertung

Wie gut schlägt sich „Neuland“ bei den Spielenden? Bei Amazon gibt es bisher nicht viele Bewertungen, doch diese fallen ziemlich gut aus und sorgen für 4,4 von 5 Sternen. Vor allem die eher geringe Spielzeit, einfachen Regeln und strategischen Komponenten gefallen. Auch bei BGG schneidet das Spiel generell mit einem Durchschnittswert von 7,1 von zehn Punkten gut ab.

Die Wikinger aus „Neuland“ erobern mein Brettspielherz Das klingt schon fast wie die krasseste Lobeshymne, aber mir gefällt „Neuland“ wirklich sehr. Die unterschiedlichen Spielelemente greifen für mich gut zusammen und ich mag es, dass ich zwar für mich etwas baue und Ressourcen platziere, es aber auch ein Hauptspielbrett gibt, auf dem wir sozusagen um die Wette erobern. Davon bin ich Fan und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Brettspiele solch zweigleisige Konzepte verfolgen.



Die einzelnen Spielelemente sind für mich zwar nicht neu, aber ich mag „Area Control“ spätestens seit „Smallworld“ unglaublich gerne und die Puzzle-Aspekte sagen mir ebenfalls zu, weil sie deutlich strategischer ausfallen, als es anfangs den Anschein hat. Aber gut, es handelt sich hier um ein zum „Kennerspiel des Jahres 2025“ nominiertes Spiel, das euch eben auch etwas mehr fordern möchte.



Zudem dauert eine Partie echt nicht lange, sodass sich „Neuland“ gut für eine Runde zwischendurch eignet, wenn alle die Regeln kennen und Lust auf etwas mehr Strategie haben, es aber eben nicht allzu lange dauern soll. Der Wiederspielwert steigt etwas durch die Gebietstableaus, die ihr zufällig aneinanderlegt und welche beidseitig bedruckt sind. Allzu krass fällt das aber nicht ins Gewicht.



Die Spielmaterialien mag ich, wenn sie auch etwas dünner und nicht ganz so robust ausfallen, wie ich das von anderen Brettspielen kenne. Das mag aber auch Kostengründe haben, denn so teuer ist „Neuland“ nicht. Dafür gefällt mir der „Sortiereinsatz“ leider nicht. Eine Ansammlung von Zip-Beuteln und Plastiktütchen ist das geworden, in denen ihr die Spielmaterialien verstaut. Jedenfalls kann ich euch „Neuland“ empfehlen, wenn ihr nach einem schönen Strategiespiel sucht, das euch zu fordern weiß, aber nicht zu lange dauert. Probiert es aus! Dennis ter Horst

