Rabatt-Chaos bei der PS5: Warum ihr die Konsole jetzt nicht kaufen solltet

Mit dem Black Friday rückt das wohl größte Shopping-Event des Jahres immer näher. Jetzt gibt es Hinweise, dass ihr auch die PS5 deutlich billiger abgreifen könnt. Gamer müssen sich aber noch etwas gedulden.

PS5-Leak: So günstig ist die Sony-Konsole zum Black Friday

Sony plant offenbar eine Spar-Aktion für die PlayStation 5 Slim. Für den US-Markt wurde ein Rabatt von 70 Dollar verfrüht angekündigt, aber dann genauso schnell wieder zurückgezogen. Das Preis-Chaos ist aber noch nicht vorbei: Ein Leak verrät, dass auch in Europa die Preise purzeln könnten.

Anzeige

Der bekannte Leaker Bilbil-kun schreibt für die französische Seite Dealabs, dass Sony eine Black-Friday-Aktion vom 22. November bis zum 12. Dezember plant. In diesem Zeitraum soll die PS5 Slim Standard Edition (mit Disc-Laufwerk) und die PS5 Slim Digital Edition (ohne Disc-Laufwerk) um mindestens 75 Euro im Preis reduziert werden.

PS5 Slim Standard Edition: 474,99 Euro anstelle von 549,99 Euro

PS5 Slim Digital Edition: 374,99 Euro anstelle von 449,99 Euro

Anzeige

Laut Bilbil-kun werden die Rabatte nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa gültig sein. In einigen Ländern könne der Rabatt sogar auf 80 Euro steigen (Quelle: Dealabs).

PS5-Rabatt: Konsolen-Spieler warten jetzt besser

Die PS5-Rabattaktion wurde aktuell noch nicht von Sony bestätigt. Wenn ihr darüber nachdenkt, eine Konsole zu kaufen, solltet ihr aber besser noch ein paar Tage warten, um am Ende nicht zu früh zuzuschlagen. Allerdings ist noch unbekannt, ob auch die PS5 Pro günstiger angeboten wird. Die Konsole kostet aktuell 799,99 Euro.

Anzeige

Wenn ihr PlayStation-Zubehör braucht, könnt ihr ebenfalls mit einem Rabatt rechnen. Laut Bilbil-kun soll die PSVR2, Sonys hauseigene Virtual-Reality-Brille, im gleichen Zeitraum nur 399,99 Euro anstelle von 599,99 Euro kosten (Quelle: Dealabs).

PS5 Pro im Test: Lohnt sich die neue PlayStation 5? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.