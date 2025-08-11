Rabatt für eines der besten Brettspiele 2025: Hier wird euer Gekrakel belohnt

Wenn Mal- und Zeichenspiele bisher nicht euer Ding waren, könnte dieser Nominierte zum „Spiel des Jahres 2025“ wirklich gut zu euch passen. Hier steht buchstäblich euer Gekrakel im Vordergrund.

„Krakel Orakel“: So spaßig war kritzeln und krakeln lange nicht

Viele Leute mögen Spiele nicht so gerne, bei denen künstlerische Fähigkeiten gefragt sind. Beim zum „Spiel des Jahres 2025“ nominierten „Krakel Orakel“ (auf Amazon ansehen) kritzelt und malt ihr zwar auch, aber hier funktioniert das etwas anders. Ihr dürft nämlich lediglich auf vorgegebenen Linien zeichnen. Das ist zwar manchmal gar nicht so einfach, führt aber umso häufiger zu wirklich lustigen Momenten. Auf Amazon ist das Spiel derzeit für 20,99 Euro verfügbar.

Wann passt „Krakel Orakel“ gut zu euch?

Für Malbegeisterte: Viele Menschen lieben es, einfach drauf los zu malen oder können sich generell für Mal- und Zeichenspiele begeistern. Sollte das bei euch auch so sein, ist „Krakel Orakel“ wie für euch gemacht, denn die besonderen Zeichenregeln bergen einen spannenden Kniff.

Einfaches Regelwerk: Die Regeln sind innerhalb weniger Minuten erklärt. Selbst dann, wenn ihr nicht häufig oder möglicherweise noch nie ein Zeichenspiel auf dem Tisch hattet, ist „Krakel Orakel“ eingängig und weiß mittels weniger Regeln zu begeistern und doch eine gewisse Komplexität zu liefern.

Für Koop-Liebhaber: Sollten euch vor allem jene Brettspiele ans Herz gewachsen sein, bei denen ihr gemeinsam gegen das Spiel antretet, ist „Krakel Orakel“ voll und ganz euer Ding. Gerade deswegen eignet es sich sehr gut als Familienspiel und wurde nicht umsonst zum „Spiel des Jahres 2025“ nominiert.

Einstiegsschwierigkeiten: Die kann es gerade dann geben, wenn ihr euch beim Malen und Zeichnen sehr schwertut. Vielen Menschen ist es peinlich, vor anderen Mitspielenden unter Zeitdruck sozusagen ein Ergebnis abzuliefern. Das kann zu gewissen Hürden führen.

Keine analoge Zeitmessung: Das mag für die meisten Menschen heutzutage kein Beinbruch sein, aber der Spielschachtel von „Krakel Orakel“ fehlt die Möglichkeit, die Zeit zu messen. Klar: Ihr könnt natürlich einfach euer Smartphone zücken, aber normalerweise liegt solchen Spielen von Haus aus eine Sanduhr bei.

Wie funktioniert „Krakel Orakel“ genau?

Alle Mitspielenden erhalten ein Tableau mit Linien und einen entsprechenden Stift. Anschließend bekommt ihr alle eine Begriffskarte, wobei jeweils ein schwarzer und weißer Begriff abgebildet ist. Die weißen Wörter sind etwas einfacher, die schwarzen dagegen komplexer.

Jetzt startet ein Zwei-Minuten-Timer und ihr versucht, euren Begriff bestmöglich auf euer Tableau zu krakeln. Dazu dürft ihr aber nur auf den Linien zeichnen. Wichtig: Eure Mitspielenden dürfen eure Begriffskarte nicht sehen. Ist die Zeit nämlich vorbei, legt ihr eure Karten verdeckt übereinander und legt eine Karte pro Mitspieler vom Nachziehstapel hinzu.

Jetzt mischt ihr die Karten, deckt sie anschließend auf und überlegt, welche Karten zu welchen Bildern passen könnten – das „Orakeln“ beginnt. Allerdings dürft ihr euch nicht absprechen, was das Ganze natürlich deutlich schwieriger macht. Falsch zugewiesene Karten legt ihr als Fehlerpunkte zur Seite.

Nach vier Spielrunden schaut ihr, wie viele Fehlerpunkte ihr gemacht habt. Sind es mehr als die Anzahl der Mitspieler, habt ihr leider verloren. Dank des kooperativen Spielgefühls ist die Niederlage aber nicht ganz so niederschmetternd, denn ihr hattet bestimmt eine Menge Spaß dabei, das ganze Gekrakel irgendwie zuzuordnen. Und dann ist die nächste Spielrunde wirklich nicht fern.

Was sagen andere Spieler?

Bei Amazon liegt „Krakel Orakel“ aktuell bei 4,7 von 5,0 Sternen. Das kann sich wirklich sehen lassen und viele Rezensionen loben die Spielbarkeit, den großen Spielspaß und eine gewisse Chancengleichheit. Schließlich können nicht alle Menschen gleich gut zeichnen. Auf BGG ist der Schnitt von 7,3 ebenfalls wirklich gut, was für ein äußerst gelungenes Familienspiel spricht.

Hier ist Spielspaß bedingungslos vorprogrammiert! Je häufiger ich mich mit „Krakel Orakel“ auseinandersetze, umso mehr verspüre ich den Drang, mich endlich selbst am Krakeln und Orakeln zu versuchen. Leider konnte ich es bisher noch nicht ausprobieren, aber die Regeln sind dermaßen eingängig, sodass der Spieleinstieg schnell gelingen kann.



Und da ich kein Zeichen-Genie bin, Spiele wie „Montagsmaler“ aber wirklich feiere, kommt dieses Spiel einfach wie für mich gerufen. Selbst ohne Skill kann ich mich an den mutmaßlich sinnlos angeordneten Linien orientieren und mein Bestes geben. Und wie ich unsere Spielrunden kenne, gibt es dabei sicher eine Menge zu lachen.



Vielleicht kennt ihr das ja: Ihr lest euch die Regeln eines Titels durch oder lässt sie euch erklären und entdeckt schnell, dass das so richtig euer Spiel sein könnte. Und genau das denke ich mir bei „Krakel Orakel.“ Perfekt für Familien, perfekt für zwischendurch, perfekt für Leute, die eher selten spielen. „Bomb Busters“ hat verdient die Auszeichnung „Spiel des Jahres 2025“ gewonnen, aber „Krakel Orakel“ hätte es auch wirklich werden können.



Und ich finde es immer gut, wenn ich selbst die Möglichkeit habe, die Spielschwierigkeit anzupassen. Auf den 240 Begriffskarten sind insgesamt 480 Begriffe abgebildet. Dabei ist die eine Hälfte leicht und die andere etwas schwieriger. Richtig super, wenn ihr auch mit jüngeren Mitspielern regelmäßig „Krakel Orakel“ spielen wollt. Dennis ter Horst

