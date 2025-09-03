Radiohead geht auf Tour: Vier Berlin-Konzerte im Dezember bestätigt

Es ist offiziell: Radiohead sind zurück. Nach sieben Jahren Pause stehen die Alternative-Rock-Ikonen wieder gemeinsam auf der Bühne. Und Berlin darf sich gleich viermal in Folge über die Briten freuen.
Radiohead in Deutschland: Vier Abende, eine Arena
Am 8., 9., 11. und 12. Dezember 2025 spielen Thom Yorke und Co. in der Berliner Uber Arena. Es sind die ersten Radiohead-Auftritte seit 2018 und die ersten in Deutschland seit dem Lollapalooza 2016.
Die Konzerte kommen als Überraschung für viele Fans. Die Gerüchteküche war bereits am Brodeln, bevor mysteriöse Flugblätter aufgetaucht sind, die auf kommende Konzerte von Radiohead hinwiesen.
In ihrem Instagram-Post schreibt die Band:
Letztes Jahr haben wir uns einfach mal wieder getroffen – nur so. (Quelle: Instagram)
Aus „nur so“ wurden dann konkrete Tourpläne mit Stationen in Madrid, Bologna, London und Kopenhagen, bevor es zum Finale nach Berlin geht.
Tickets nur mit Registrierung
Der Ankündigung von Radiohead zufolge, sind Tickets nur nach erfolgreicher Registrierung auf der offiziellen Webseite der Band käuflich. Start der Registrierungs-Phase ist am Freitag, dem 5. September 2025 um 11 Uhr. Bis 7. September um 23 Uhr habt ihr Zeit, um euch anzumelden.
Nach erfolgreicher Registrierung erhaltet ihr am 10. September 2025 um 23 Uhr einen Freischaltcode für die Tickets. Am 12. September 2025 um 11 Uhr könnt ihr auf den offiziellen Ticketplattformen die Karten kaufen.
Achtung: Ihr könnt euch nur für einen Termin registrieren und maximal 4 Karten kaufen.
Worauf können Radiohead-Fans hoffen?
Was genau auf der Setlist stehen wird, ist noch unklar. Sicher ist aber: Hits wie Paranoid Android, No Surprises oder Karma Police dürfen nicht fehlen. Dazu könnte es auch Überraschungen geben, vielleicht sogar neue Songs.
Das letzte Studioalbum „A Moon Shaped Pool“ erschien vor fast zehn Jahren. Zwischenzeitlich waren Thom Yorke und Jonny Greenwood vor allem mit ihrem Nebenprojekt The Smile unterwegs.