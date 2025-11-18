Radiohead-Tour 2026: Setlist vom siebten Konzert – so ging die Tour in Italien weiter

Acht Jahre nach ihrer letzten Tour melden sich Radiohead endlich zurück. Die legendäre britische Band um Frontmann Thom Yorke geht 2026 wieder gemeinsam auf die Bühne und die Vorfreude bei den Fans ist riesig. Wir halten euch über alle Setlists der Tour auf dem Laufenden.

So lief der Vorverkauf

Der Vorverkauf für die Radiohead-Tour 2026 startete exklusiv über den offiziellen Newsletter der Band. Nur wer sich rechtzeitig registriert hatte, erhielt den Freischaltcode für den Ticketzugang. Die Tickets selbst gingen anschließend über Eventim in den Verkauf, allerdings war die Nachfrage so groß, dass einige Server zeitweise überlastet waren. Mittlerweile sind alle Termine restlos ausverkauft.

Welche Songs spielt Radiohead 2026 live?

In einem Interview mit der britischen Times sprach Gitarrist der Band, Jonny Greenwood, über die kommende Setlist der 2026 Tour. Demnach soll Yorke der Band 65 Songs geschickt haben, die auf die Setlist kommen könnten. Die Band studiere diese alle ein – auf alle 65 Songs pro Konzert sollten sich die Fans jedoch nicht einstellen. Stattdessen variiert die Setlist bei jedem Konzert. Das Ziel: Jeder Abend soll sich anders anfühlen. Da Radiohead jeweils mehrere Shows pro Stadt spielt, dürfen sich Fans auf ein abwechslungsreiches Live-Erlebnis freuen.

Setlist vom 17. November 2025: Der dritte Abend in Bologna

Der dritte Abend in der Unipol Arena in Bologna ist vorüber und ein weiteres Konzert steht für den 18. November in Italien an. Danach reist die Band weiter nach London. Insgesamt spielte Radiohead wieder 25 Songs und nahm das erste Mal „Kid A“ und „Talk Show Host“ während dieser Tour in die Setlist auf:

Planet Telex 2 + 2 = 5 Sit Down. Stand Up Bloom Lucky 15 Step The Gloaming Kid A No Surprises Videotape Weird Fishes/Arpeggi Everything in Its Right Place Talk Show Host The National Anthem Daydreaming How to Disappear Completely Bodysnatchers There There

Encore:

Fake Plastic Trees Let Down Paranoid Android You and Whose Army? A Wolf at the Door Just Karma Police

Übersicht aller bisherigen Setlists

Alle Setlists im Überblick Setlist vom 4. November 2025 in Madrid 1. Let Down

2. 2 + 2 = 5

3. Sit Down. Stand Up.

4. Bloom

5. Lucky

6. Ful Stop

7. The Gloaming

8. Myxomatosis

9. No Surprises

10.Videotape

11. Weird Fishes/Arpeggi

12. Everything in Its Right Place

13. 15 Step

14. The National Anthem

15. Daydreaming

16. A Wolf at the Door

17. Bodysnatchers

18. Idioteque

19. Fake Plastic Trees

20. Subterranean Homesick Alien

21. Paranoid Android

22. How to Disappear Completely

23. You and Whose Army?

24. There There

25. Karma Police Setlist vom 5. November 2025 in Madrid 1. 2 + 2 = 5

2. The Bends

3. Jigsaw Falling Into Place

4.All I Need

5. Ful Stop

6. Nude

7. Reckoner

8. Airbag

9. Separator

10. Pyramid Song

11. You and Whose Army?

12. Idioteque

13. Bodysnatchers

14. (Nice Dream)

15. There There

16. Myxomatosis

17. Exit Music (For a Film)

18. Street Spirit (Fade Out)

19. Let Down

20. Weird Fishes/Arpeggi

21. Planet Telex

22. Present Tense

23. The Daily Mail

24. Paranoid Android

25. Everything in Its Right Place Setlist vom 7. November 2025 in Madrid 1. Planet Telex

2. 2 + 2 = 5

3. Sit Down. Stand Up.

4. Bloom

5.Lucky

6. Ful Stop

7. The Gloaming

8. There There

9. No Surprises

10. Videotape

11. Weird Fishes/Arpeggi

12. Everything in Its Right Place

13. 15 Step

14. The National Anthem

15. Daydreaming

16. Subterranean Homesick Alien

17. Bodysnatchers

18. Idioteque

19. Fake Plastic Trees

20. Letdown

21. Paranoid Android

22. You and Whose Army?

23. A Wolf at the Door

24. Just

25. Karma Police Setlist vom 8. November 2025 in Madrid 1. 2 + 2 = 5

2. Airbag

3. Jigsaw Falling Into Place

4. All I Need

5. Ful Stop

6. Nude

7. Reckoner

8. The Bends

9. Separator

10. Pyramid Song

11. You and Whose Army?

12. Idiotique

13. Myxomatosis

14. No Surprises

15. Optimistic

16. There There

17. Exit Music (for a Film)

18. Street Spirit

19. Let Down

20. Weird Fishes/Arpeggi

21. (Nice Dream)

22. Present Tense

23. The Daily Mail

24. Paranoid Android

25. Everything in its Right Place Setlist vom 14. November 2025 in Bologna 1. Planet Telex

2. 2 + 2 = 5 Play

3. Sit Down. Stand Up.

4. Bloom

5. Lucky

6. Ful Stop

7. The Gloaming

8. There There

9. No Surprises

10. Videotape

11. Weird Fishes/Arpeggi

12. Everything in Its Right

13. 15 Step

14. The National Anthem

15. Daydreaming

16. Subterranean Homesick Alien

17. Bodysnatchers

18. Idioteque

19. Fake Plastic Trees

20. Let Down

21. Paranoid Android

22. You and Whose Army?

23. A Wolf at the Door

24. Just

25. Karma Police Setlist vom 15. November 2025 in Bologna 1. 2 + 2 = 5

2. Airbag

3. Jigsaw Falling Into Place

4. All I Need

5. Ful Stop

6. Nude

7. Reckoner

8. The Bends

9. Separator

10. Pyramid Song

11. You and Whose Army?

12. Sit Down. Stand Up.

13. Myxomatosis

14. No Surprises

15. Optimistic

16. There There

17. Exit Music (for a Film)

18. Street Spirit

19. Let Down

20. Weird Fishes/Arpeggi

21. (Nice Dream)

22. Present Tense

23. The Daily Mail

24. Paranoid Android

25. Everything in its Right Place

Neuer Drummer an Bord: Chris Vatalaro ersetzt Clive Deamer

Eine zentrale Neuerung auf der Bühne betrifft das Line-up: Chris Vatalaro ist der neue Live-Drummer der Band. Er übernimmt die Rolle von Clive Deamer, der Radiohead jahrelang live begleitet hat. Vatalaro spielt an der Seite von Stamm-Drummer Phil Selway und ergänzt das rhythmische Fundament der Band.

Der in New York geborene und in London lebende Musiker ist bekannt für seinen experimentellen Stil, bei dem er akustische Drums mit elektronischen Elementen kombiniert. Vatalaro war unter anderem Mitglied der Band Antibalas und arbeitete mit Künstlerinnen wie Beth Orton und Imogen Heap. Die Empfehlung kam direkt von Phil Selway selbst, mit dem er bereits zuvor zusammenarbeitete.

Radiohead sprechen über die Pause …

In dem Interview mit der Times blickte Thom Yorke offen auf die schwierigen Jahre der Band zurück. Nach der „A Moon Shaped Pool“-Tour 2016 sei Radiohead „aus der Bahn geraten“ – erschöpft, emotional ausgebrannt und innerlich entfremdet. Gleichzeitig trauerte der Sänger um seine ehemalige Partnerin Rachel Owen, die 2016 an Krebs verstarb.

Auch Ed O'Brien, Gitarrist der Band, sprach über eine dunkle Phase, die er durchschritten hat. So litt der Musiker lange Zeit an einer Depression, die 2021 ihren Tiefpunkt erreichte. Wie er aber in dem Interview betonte, half ihm die Phase auch zu realisieren, wie sehr er seine Bandmitglieder schätzt und dass Radiohead noch nicht sein Ende gefunden hat.

... und die Zukunft

Auch wenn die große Tour 2026 für viele wie ein Comeback wirkt, ist sie für Radiohead vor allem eines: ein Neubeginn. In der Times sagte Thom Yorke, sie noch nicht weiter gedacht haben als bis zu der Tournee. Nach Jahren, in denen sich die Mitglieder auf eigene Projekte konzentriert haben – besonders Yorke und Jonny Greenwood mit The Smile – steht erstmal die gemeinsame Arbeit wieder im Mittelpunkt.

Radiohead sind also wieder vereint, neugierig und bereit, zusammen Musik zu spielen. Ob daraus 2026 tatsächlich ein neues Album entsteht, bleibt abzuwarten – aber zum ersten Mal seit Jahren scheint die Band wieder an einem Punkt, an dem Zukunft wieder denkbar ist.

Radiohead in Deutschland: Vier Abende, eine Arena

Am 8., 9., 11. und 12. Dezember 2025 spielen Thom Yorke und Co. in der Berliner Uber Arena. Es sind die ersten Radiohead-Auftritte seit 2018 und die ersten in Deutschland seit dem Lollapalooza 2016.

Die Konzerte kommen als Überraschung für viele Fans. Die Gerüchteküche war bereits am Brodeln, bevor mysteriöse Flugblätter aufgetaucht sind, die auf kommende Konzerte von Radiohead hinwiesen.



In ihrem Instagram-Post schreibt die Band:

Letztes Jahr haben wir uns einfach mal wieder getroffen – nur so. (Quelle: Instagram

Aus „nur so“ wurden dann konkrete Tourpläne mit Stationen in Madrid, Bologna, London und Kopenhagen, bevor es zum Finale nach Berlin geht.

Vorverkauf für Radiohead geht an den Start

Der Ankündigung von Radiohead zufolge, sind Tickets nur nach erfolgreicher Registrierung auf der offiziellen Webseite der Band käuflich. Start der Registrierungs-Phase war am Freitag, dem 5. September 2025 um 11 Uhr. Bis 7. September um 23 Uhr hattet ihr Zeit, um euch anzumelden.

Diejenigen, die einen Freischaltcode bekommen haben, wurden gebeten am 12. September um 10:30 in die Warteschlange für den Vorverkauf auf Eventim zu gehen. Habt ihr keinen Freischaltcode bekommen, könnt ihr am Verkaufstag noch auf der Warteliste nachrücken. Radiohead rechnet mit jedem Freischaltcode mit vier Karten – kauft also ein Code-Inhaber nur 2 Karten, werden neue Plätze frei.

Ticketpreise

Radiohead gibt sich transparent und listet die genauen Ticketpreise für die kommende Tour auf. Die Preise für die Konzerte in Berlin sehen wie folgt aus:

Stehplätze : 110 Euro

: 110 Euro Sitzplätze (je nach Rang): 56 / 76 / 96 / 120 / 143 Euro

(je nach Rang): 56 / 76 / 96 / 120 / 143 Euro Fast-Track-Status (VIP Sitzplätze): 258 Euro

