Radiohead-Tour 2026: Thom Yorke über Zukunftspläne und Überraschungen auf der Bühne

Acht Jahre nach ihrer letzten Tour melden sich Radiohead endlich zurück. Die legendäre britische Band um Frontmann Thom Yorke geht 2026 wieder gemeinsam auf die Bühne und die Vorfreude bei den Fans ist riesig. Im September 2025 war der Ticketverkauf in Rekordzeit ausverkauft. Binnen weniger Stunden waren viele Termine vergriffen.

So lief der Vorverkauf

Der Vorverkauf für die Radiohead-Tour 2026 startete exklusiv über den offiziellen Newsletter der Band. Nur wer sich rechtzeitig registriert hatte, erhielt den Freischaltcode für den Ticketzugang. Die Tickets selbst gingen anschließend über Eventim in den Verkauf, allerdings war die Nachfrage so groß, dass einige Server zeitweise überlastet waren. Mittlerweile sind alle Termine restlos ausverkauft.

Diese Songs stehen auf der Setlist 2026

In einem Interview mit der britischen Times sprach Gitarrist der Band, Jonny Greenwood, über die kommende Setlist der 2026 Tour. Demnach soll Yorke der Band 65 Songs geschickt haben, die auf die Setlist kommen könnten. Die Band studiere diese alle ein – auf alle 65 Songs pro Konzert sollten sich die Fans jedoch nicht einstellen. Stattdessen soll jeder Abend unterschiedlich gestaltet werden – immerhin spielt Radiohead jeweils vier Konzerte in fünf Städten.

Radiohead sprechen über die Pause …

In dem Interview mit der Times blickte Thom Yorke offen auf die schwierigen Jahre der Band zurück. Nach der „A Moon Shaped Pool“-Tour 2016 sei Radiohead „aus der Bahn geraten“ – erschöpft, emotional ausgebrannt und innerlich entfremdet. Gleichzeitig trauerte der Sänger um seine ehemalige Partnerin Rachel Owen, die 2016 an Krebs verstarb.

Auch Ed O'Brien, Gitarrist der Band, sprach über eine dunkle Phase, die er durchschritten hat. So litt der Musiker lange Zeit an einer Depression, die 2021 ihren Tiefpunkt erreichte. Wie er aber in dem Interview betonte, half ihm die Phase auch zu realisieren, wie sehr er seine Bandmitglieder schätzt und dass Radiohead noch nicht sein Ende gefunden hat.

... und die Zukunft

Auch wenn die große Tour 2026 für viele wie ein Comeback wirkt, ist sie für Radiohead vor allem eines: ein Neubeginn. In der Times sagte Thom Yorke, sie noch nicht weiter gedacht haben als bis zu der Tournee. Nach Jahren, in denen sich die Mitglieder auf eigene Projekte konzentriert haben – besonders Yorke und Jonny Greenwood mit The Smile – steht erstmal die gemeinsame Arbeit wieder im Mittelpunkt.

Radiohead sind also wieder vereint, neugierig und bereit, zusammen Musik zu spielen. Ob daraus 2026 tatsächlich ein neues Album entsteht, bleibt abzuwarten – aber zum ersten Mal seit Jahren scheint die Band wieder an einem Punkt, an dem Zukunft wieder denkbar ist.

Radiohead in Deutschland: Vier Abende, eine Arena

Am 8., 9., 11. und 12. Dezember 2025 spielen Thom Yorke und Co. in der Berliner Uber Arena. Es sind die ersten Radiohead-Auftritte seit 2018 und die ersten in Deutschland seit dem Lollapalooza 2016.

Die Konzerte kommen als Überraschung für viele Fans. Die Gerüchteküche war bereits am Brodeln, bevor mysteriöse Flugblätter aufgetaucht sind, die auf kommende Konzerte von Radiohead hinwiesen.



In ihrem Instagram-Post schreibt die Band:

Letztes Jahr haben wir uns einfach mal wieder getroffen – nur so. (Quelle: Instagram

Aus „nur so“ wurden dann konkrete Tourpläne mit Stationen in Madrid, Bologna, London und Kopenhagen, bevor es zum Finale nach Berlin geht.

Vorverkauf für Radiohead geht an den Start

Der Ankündigung von Radiohead zufolge, sind Tickets nur nach erfolgreicher Registrierung auf der offiziellen Webseite der Band käuflich. Start der Registrierungs-Phase war am Freitag, dem 5. September 2025 um 11 Uhr. Bis 7. September um 23 Uhr hattet ihr Zeit, um euch anzumelden.

Diejenigen, die einen Freischaltcode bekommen haben, wurden gebeten am 12. September um 10:30 in die Warteschlange für den Vorverkauf auf Eventim zu gehen. Habt ihr keinen Freischaltcode bekommen, könnt ihr am Verkaufstag noch auf der Warteliste nachrücken. Radiohead rechnet mit jedem Freischaltcode mit vier Karten – kauft also ein Code-Inhaber nur 2 Karten, werden neue Plätze frei.

Ticketpreise

Radiohead gibt sich transparent und listet die genauen Ticketpreise für die kommende Tour auf. Die Preise für die Konzerte in Berlin sehen wie folgt aus:

Stehplätze : 110 Euro

: 110 Euro Sitzplätze (je nach Rang): 56 / 76 / 96 / 120 / 143 Euro

(je nach Rang): 56 / 76 / 96 / 120 / 143 Euro Fast-Track-Status (VIP Sitzplätze): 258 Euro

