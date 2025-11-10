Ranma 1/2 Staffel 2: Wann und wo ihr Folge 7 im Stream seht

Die Neuauflage von Rumiko Takahashis „Ranma 1/2“ bei Netflix hat viele Fans begeistert, jetzt geht es endlich mit der zweiten Staffel weiter. Ab wann ihr Folge 7 im Stream seht, lest ihr hier.

Wann erscheint Folge 7 von Staffel 2?

Die zweite Staffel der Neuauflage von „Ranma 1/2“ läuft seit dem 4. Oktober 2025 exklusiv bei Netflix. Wie bei der ersten Staffel erscheinen die Folgen wieder im wöchentlichen Rhythmus. Folge 7 erscheint am Samstag, den 15. November 2025, 18:30 Uhr bei dem Streamingdienst.

„Ranma 1/2“ bei Netflix anschauen

Trailer (OV)

Wie man im Trailer schon sieht, werden wir in Staffel 2 einige Fan-Favoriten wie den lüsternden Greis Happosai, den ungeschickten Mousse, die ehrgeizige Ukyo Kuonji sowie den anti-soziale Hikaru Gosunkugi sehen.

Episodenliste – Ranma 1/2 Staffel 2 (Netflix)

Folge Titel Release 1 (13) Ranmas Schwäche 4.10.2024 2 (14) Angriff des wilden Mousse 11.10.2024 3 (15) „Kastanien aus dem Feuer holen“ 18.10.2024 4 (16) Kampf im Meer 25.10.2024 5 (17) Miss Kampflieferdienst 1.11.2024 6 (18) Das Böse erwacht 8.11.2024 7 (19) TBA 15.11.2024 8 (20) TBA 22.11.2024 9 (21) TBA 29.11.2024 10 (22) TBA 6.12.2024 11 (23) TBA 13.12.2024 12 (24) TBA 20.12.2024

Fortsetzung im Manga lesen?

Wenn ihr nicht auf Staffel 2 warten möchtet, bekommt die berühmte Manga-Vorlage von Rumiko Takahashi („InuYasha“, „Urusei Yatsura“) ohne Probleme in Deutschland. Der Egmont-Manga-Verlag bringt seit September 2022 den gesamten Manga in der sogenannten „New Edition“ erneut auf Deutsch heraus. Aktuell sind 19 von insgesamt 20 Bänden erschienen. Wenn ihr direkt dort im Manga einsteigen wollt, wo Staffel 1 endete, könnt ihr mit Band 3 loslegen:

Ranma 1/2 - new edition 03 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 12:23 Uhr

