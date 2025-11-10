Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Entertainment
  3. Streaming und TV
  4. Ranma 1/2 Staffel 2: Wann und wo ihr Folge 7 im Stream seht

Ranma 1/2 Staffel 2: Wann und wo ihr Folge 7 im Stream seht

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
2 min Lesezeit
Ranma und Akane, die auf die Kamera zulaufen
© Netflix, Dugout, Nippon Television Network, Rumiko Takahashi / Bearbeitung: GIGA
Anzeige

Die Neuauflage von Rumiko Takahashis „Ranma 1/2“ bei Netflix hat viele Fans begeistert, jetzt geht es endlich mit der zweiten Staffel weiter. Ab wann ihr Folge 7 im Stream seht, lest ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Wann erscheint Folge 7 von Staffel 2?
  2. 1.1.Trailer (OV)
  3. 1.2.Episodenliste – Ranma 1/2 Staffel 2 (Netflix)
  4. 2.Fortsetzung im Manga lesen?

Wann erscheint Folge 7 von Staffel 2?

Die zweite Staffel der Neuauflage von „Ranma 1/2“ läuft seit dem 4. Oktober 2025 exklusiv bei Netflix. Wie bei der ersten Staffel erscheinen die Folgen wieder im wöchentlichen Rhythmus. Folge 7 erscheint am Samstag, den 15. November 2025, 18:30 Uhr bei dem Streamingdienst.

„Ranma 1/2“ bei Netflix anschauen

Anzeige

Trailer (OV)

"Ranma1/2" Season 2 Trailer 1 (Netflix, Dugout, Nippon Television Network, Rumiko Takahashi)

Wie man im Trailer schon sieht, werden wir in Staffel 2 einige Fan-Favoriten wie den lüsternden Greis Happosai, den ungeschickten Mousse, die ehrgeizige Ukyo Kuonji sowie den anti-soziale Hikaru Gosunkugi sehen.

Anzeige

Episodenliste – Ranma 1/2 Staffel 2 (Netflix)

Folge

Titel

Release

1 (13)

Ranmas Schwäche

4.10.2024

2 (14)

Angriff des wilden Mousse

11.10.2024

3 (15)

„Kastanien aus dem Feuer holen“

18.10.2024

4 (16)

Kampf im Meer

25.10.2024

5 (17)

Miss Kampflieferdienst

1.11.2024

6 (18)

Das Böse erwacht

8.11.2024

7 (19)

TBA

15.11.2024

8 (20)

TBA

22.11.2024

9 (21)

TBA

29.11.2024

10 (22)

TBA

6.12.2024

11 (23)

TBA

13.12.2024

12 (24)

TBA

20.12.2024

Anzeige

Fortsetzung im Manga lesen?

Wenn ihr nicht auf Staffel 2 warten möchtet, bekommt die berühmte Manga-Vorlage von Rumiko Takahashi („InuYasha“, „Urusei Yatsura“) ohne Probleme in Deutschland. Der Egmont-Manga-Verlag bringt seit September 2022 den gesamten Manga in der sogenannten „New Edition“ erneut auf Deutsch heraus. Aktuell sind 19 von insgesamt 20 Bänden erschienen. Wenn ihr direkt dort im Manga einsteigen wollt, wo Staffel 1 endete, könnt ihr mit Band 3 loslegen:

Ranma 1/2 - new edition 03
Ranma 1/2 - new edition 03
12,00 € Zu Amazon
12,00 € Zu Thalia
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 12:23 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige