Ranma 1/2 Staffel 2: Wann und wo ihr Folge 8 im Stream seht

Die Neuauflage von Rumiko Takahashis „Ranma 1/2“ bei Netflix hat viele Fans begeistert, jetzt geht es endlich mit der zweiten Staffel weiter. Ab wann ihr Folge 8 im Stream seht, lest ihr hier.
Wann erscheint Folge 8 von Staffel 2?
Die zweite Staffel der Neuauflage von „Ranma 1/2“ läuft seit dem 4. Oktober 2025 exklusiv bei Netflix. Wie bei der ersten Staffel erscheinen die Folgen wieder im wöchentlichen Rhythmus. Folge 8 erscheint am Samstag, den 22. November 2025, 18:30 Uhr bei dem Streamingdienst.
„Ranma 1/2“ bei Netflix anschauen
Trailer (OV)
Wie man im Trailer schon sieht, werden wir in Staffel 2 einige Fan-Favoriten wie den lüsternden Greis Happosai, den ungeschickten Mousse, die ehrgeizige Ukyo Kuonji sowie den anti-soziale Hikaru Gosunkugi sehen.
Episodenliste – Ranma 1/2 Staffel 2 (Netflix)
Folge
Titel
Release
1 (13)
Ranmas Schwäche
4.10.2024
2 (14)
Angriff des wilden Mousse
11.10.2024
3 (15)
„Kastanien aus dem Feuer holen“
18.10.2024
4 (16)
Kampf im Meer
25.10.2024
5 (17)
Miss Kampflieferdienst
1.11.2024
6 (18)
Das Böse erwacht
8.11.2024
7 (19)
15.11.2024
8 (20)
TBA
22.11.2024
9 (21)
TBA
29.11.2024
10 (22)
TBA
6.12.2024
11 (23)
TBA
13.12.2024
12 (24)
TBA
20.12.2024
Fortsetzung im Manga lesen?
Wenn ihr nicht auf Staffel 2 warten möchtet, bekommt die berühmte Manga-Vorlage von Rumiko Takahashi („InuYasha“, „Urusei Yatsura“) ohne Probleme in Deutschland. Der Egmont-Manga-Verlag bringt seit September 2022 den gesamten Manga in der sogenannten „New Edition“ erneut auf Deutsch heraus. Aktuell sind 19 von insgesamt 20 Bänden erschienen. Wenn ihr direkt dort im Manga einsteigen wollt, wo Staffel 1 endete, könnt ihr mit Band 3 loslegen: