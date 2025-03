„Reacher“ Staffel 3 Episode 7: Wann kommt die neue Folge?

Jack Reacher ist zurück im Stream und bringt eine geballte Ladung Action mit sich. Was ihr über „Reacher“ Staffel 3 wissen müsst und wann die siebte Episode an den Start geht, erfahrt ihr hier.

„Reacher“ Staffel 3 Folge 7 im Stream

Die neue Staffel von „Reacher“ wird wie auch schon die zweite nicht in einem Rutsch veröffentlicht. Stattdessen gibt es einen wöchentlichen Turnus. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Sendetermine der dritten Staffel für euch gesammelt.



Den Start machen die ersten drei Episoden am 20. Februar 2025. Danach müsst ihr euch immer ein paar Tage gedulden. Episode 7, „Russisches Roulette“, findet ihr am 20. März im Stream. Das große Finale von „Reacher“ Staffel 3 findet ihr dann eine Woche später:

Folge Titel Start 1 Undercover 20. Februar 2025 2 Geheimnisvolle Fracht 20. Februar 2025 3 Die neue Nummer 2 20. Februar 2025 4 Dominique 27. Februar 2025 5 Rückschlag 6. März 2025 6 Russisches Roulette 13. März 2025 7 Trip nach L.A. 20. März 2025 8 Offene Rechnung 27. März 2025

Reacher Staffel 3 – Trailer Deutsch

Welches Buch adaptiert Staffel 3?

Die Serie erzählt die Geschichte des ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher, der im Kampf gegen kriminelle Banden durch die Vereinigten Staaten reist. Dabei versucht er, so gut wie keine Spuren zu hinterlassen. Die Produktion greift dabei die Buchreihe von Lee Child auf. Die erste Staffel verarbeitet die Handlung des Bands „Größenwahn“.



Insgesamt gibt es 28 Bücher in der „Reacher“-Reihe. Es gibt also inhaltlich genügend Material, das sich noch in weiteren Serienstaffeln verarbeiten ließe. Der Serienkopf Nick Santora gab aber in einem Interview bereits an, sich nicht strikt an die chronologische Abfolge der Buchvorlage zu halten (Quelle: TV Line). Staffel 2 übernimmt demnach mit dem 11. Buch ein viel späteres Werk der Reihe. Die neuen Folgen werden auf dem sechsten Teil der Reihe „Persuader“ (dt. „Tödliche Absicht“) basieren.

