„Ready Player Two“: So steht es aktuell um die Fortsetzung der Spielberg-Verfilmung

Der Start war das erfolgreiche Buch „Ready Player One“ 2011 und später kam es zur gleichnamigen Spielberg-Verfilmung. Fans müssen sich für die Fortsetzung aber noch „Ready Player Two“ gedulden.

Mit dem Buch „Ready Player One“ schaffte Drehbuchautor Ernest Cline seinen literarischen Durchbruch (auf Amazon ansehen). Positive Kritiken für das Buch häuften sich und wenige Jahre später, im Jahr 2018, folgte die Verfilmung durch den bekannten Regisseur und Filmemacher Steven Spielberg. Auch der Film wurde ein Hit.

Auch die Fortsetzung rund um die virtuelle Realität Oasis soll in die Kinos kommen. Was bisher bekannt ist und worauf ihr euch im neuen Teil freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Ihr habt „Ready Player One“ noch nicht gesehen? Dann schaut euch den Video-Trailer an:

„Ready Player Two“ soll kommen

In einem Interview mit Inverse erzählt Ernest Cline, dass bereits mit der Verfilmung des ersten Teils für ihn feststand, dass weitere Bücher folgen würden. Die Geschichte rund um die Computerspielwelt Oasis ist als Trilogie geplant. So folgte 2020 bereits „Ready Player Two“ als Buch (auf Amazon ansehen).

Für Fans des ersten Film-Teils werden die Herzen jetzt höherschlagen, denn sowohl Spielberg als auch Cline arbeiten bereits an der Umsetzung der Fortsetzung und damit am Film „Ready Player Two“. Wann dieser das Licht der Kinowelt erblicken wird, ist noch unklar.

Wir Ernest Cline im erwähnten Interview erzählte, befand sich die Planung zum Film 2024 in den ersten Zügen. Die damaligen Streiks in Hollywood verzögerten jedoch alles. Fans müssen sich also sicherlich noch gedulden: Teil 1 erschien sieben Jahre nach Veröffentlichung des ersten Buchs. Wenn wir für „Ready Player Two“ genauso lange warten müssen, könnte der Film 2027 erscheinen.

Worauf könnt ihr euch im neuen Teil freuen?

Das erste Buch wurde 2018 von Regisseur Spielberg in einer Abwandlung verfilmt. Und für „Ready Player Two“ könnt ihr euch mit Sicherheit auf etwas Ähnliches einstellen. Folgen wir der Grundhandlung des Buchs, setzt die Fortsetzung wenige Tage nach dem Ende des ersten Teils an.

Der Schöpfer James Halliday (gespielt von Mark Rylance) gibt sein Erbe, die Oasis, an Wade Watts (gespielt von Tye Sheridan) alias Parzival weiter. Dieser erbt auch ein Update für eine Gehirn-Computer-Schnittstelle, die aufgrund möglicher negativer Auswirkungen auf die Menschen unter Verschluss gehalten wurde.

Es obliegt an Wade, ob dieses Update eingeführt wird. Welche möglichen Folgen würde es für die Nutzer der Oasis haben? Der Erbe trägt nun die Verantwortung für das weltweit größte Unternehmen, das täglich von nahezu jedem Menschen auf der Welt genutzt wird – zahlreiche Herausforderungen warten im neuen Teil auf Wade und seine Freunde.