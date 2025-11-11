Reality-TV-Streamingdienst „Hayu“ in Deutschland empfangen, Kosten und Inhalte

Hayu ist ein Streamingdienst, der sich auf US-Reality-TV spezialisiert hat. Hier findet ihr die aktuellen Folgen der Kardashians, „Real Housewives“ und mehr zeitgleich zur Ausstrahlung in den USA. Was das Abo kostet und welche Möglichkeiten ihr habt, Hayu in Deutschland zu nutzen, lest ihr hier.
Hayu in Deutschland: Kosten und Abo-Modelle
Hayu ist in Deutschland auf zwei Wegen verfügbar: als eigenständige Dienst mit App oder als Zusatz-Abo über die Amazon-Prime-Video-Channels.
Beide Optionen bieten euch eine 7-tägige kostenlose Testphase, damit ihr den Dienst unverbindlich ausprobieren könnt. Danach kostet das eigenständige Abo sowie der Amazon-Channel 4,99 Euro im Monat.
Bei der Amazon-Variante habt ihr den Vorteil, dass die Inhalte direkt in der Prime-Video-App verfügbar sind, die auch auf mehr Geräten verfügbar ist, dafür braucht ihr aber zwingend auch immer eine Prime-Mitgliedschaft.
Welche Inhalte bietet Hayu?
Hayu gehört zu Universal Pictures und konzentriert sich ausschließlich auf deren Reality-TV-Formate. Der Dienst bietet Zugang zu über 240 Serien verschiedener Reality-Shows als OV. Viele der Serien werden bei Hayu parallel zur US-Erstausstrahlung veröffentlicht, sodass ihr keine Angst mehr vor Spoilern auf Social Media haben müsst.
Einige der beliebtesten Serien im Angebot, haben wir hier für euch aufgelistet:
- Keeping Up With The Kardashians
- The Real Housewives
- Prosecuting Evil
- Snapped
- Below Deck
- Exhumed
- Unfall, Selbstmord oder Mord
- Million Dollar Listing
- Vanderpump Rules
- Wife Swap
- Made in Chelsea
- Summer House
- Southern Charm