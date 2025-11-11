Reality-TV-Streamingdienst „Hayu“ in Deutschland empfangen, Kosten und Inhalte

Hayu ist ein Streamingdienst, der sich auf US-Reality-TV spezialisiert hat. Hier findet ihr die aktuellen Folgen der Kardashians, „Real Housewives“ und mehr zeitgleich zur Ausstrahlung in den USA. Was das Abo kostet und welche Möglichkeiten ihr habt, Hayu in Deutschland zu nutzen, lest ihr hier.

Hayu in Deutschland: Kosten und Abo-Modelle

Hayu ist in Deutschland auf zwei Wegen verfügbar: als eigenständige Dienst mit App oder als Zusatz-Abo über die Amazon-Prime-Video-Channels.

Beide Optionen bieten euch eine 7-tägige kostenlose Testphase, damit ihr den Dienst unverbindlich ausprobieren könnt. Danach kostet das eigenständige Abo sowie der Amazon-Channel 4,99 Euro im Monat.

Bei der Amazon-Variante habt ihr den Vorteil, dass die Inhalte direkt in der Prime-Video-App verfügbar sind, die auch auf mehr Geräten verfügbar ist, dafür braucht ihr aber zwingend auch immer eine Prime-Mitgliedschaft.

Hayu – Reality-TV ansehen Universal Pictures Subscription Television Limited

Welche Inhalte bietet Hayu?

Hayu gehört zu Universal Pictures und konzentriert sich ausschließlich auf deren Reality-TV-Formate. Der Dienst bietet Zugang zu über 240 Serien verschiedener Reality-Shows als OV. Viele der Serien werden bei Hayu parallel zur US-Erstausstrahlung veröffentlicht, sodass ihr keine Angst mehr vor Spoilern auf Social Media haben müsst.

Einige der beliebtesten Serien im Angebot, haben wir hier für euch aufgelistet:

Keeping Up With The Kardashians

The Real Housewives

Prosecuting Evil

Snapped

Below Deck

Exhumed

Unfall, Selbstmord oder Mord

Million Dollar Listing

Vanderpump Rules

Wife Swap

Made in Chelsea

Summer House

Southern Charm

Weitere Fragen zu Hayu Brauche ich Amazon Prime, um Hayu zu nutzen? Nein, nicht zwingend. Hayu ist sowohl als eigenständige App als auch als Amazon-Prime-Video-Channel verfügbar. Nur wenn ihr Hayu über Amazon bucht, benötigt ihr auch eine aktive Prime-Mitgliedschaft Kann ich Hayu auch im Ausland nutzen? Ja, Hayu ist mittlerweile in über 40 Ländern verfügbar, darunter auch alle Nachbarländer Deutschlands wie die Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen, Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Die Preise können je nach Land variieren Gibt es bei Hayu noch andere Abo-Modelle? Aktuell gibt es in Deutschland nur das Monatsabo für 4,99 Euro, bei dem ihr Zugriff auf alle Inhalte von Hayu bekommt. In vielen anderen Ländern gibt es noch ein vergünstigtes Halbjahres- und Jahres-Abo, welches hierzulande zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht angeboten wird.

