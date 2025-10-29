„Resident Alien“ Staffel 4 Episode 6: Wann startet die neue Folge?

„Resident Alien“ Staffel 4 ist zurück und Harrys verrückte Alien-Story kommt nach Deutschland und es ist bereits Halbzeit. Wann und wo ihr die sechste Folge der neuen Season seht, verraten wir euch hier.

„Resident Alien“ Staffel 4 startet in Deutschland

Die letzte Reise von Harry ist eingeläutet: „Resident Alien“ Staffel 4 startete am 6. Juni 2025 in den USA. Jetzt ist es auch für deutsche Fans so weit. Hierzulande ging es am 8. Oktober 2025 los. Zum Auftakt gab es gleich eine Doppelfolge auf Syfy, danach erscheinen die restlichen Episoden wöchentlich. Am 5. November um 20:15 startet Episode 6 „Soul Providers“ auf Syfy.

Nach acht Folgen in Staffel 3 und 16 Folgen in Staffel 2 hat sich die Serie diesmal auf 10 Episoden eingependelt. Mit der vierten Staffel endet die Sci-Fi-Comedy offiziell. Es erwartet euch also das große Serienfinale.

Episode Folge Start 1 Prisoners 8. Oktober 2025 um 20:15 2 The Lonely Man 8. Oktober 2025 um 20:15 3 Ties That Bind 15. Oktober 2025 um 20:15 4 Truth Hurts 22. Oktober 2025 um 20:15 5 The Human Condition 29. Oktober 2025 um 20:15 6 Soul Providers 5. November 2025 um 20:15 7 Daddy Issues 12. November 2025 um 20:15 8 Mine Town 19. November 2025 um 20:15 9 Tunnel Vision 26. November 2025 um 20:15 10 The End Is Here 3. Dezember 2025 um 20:15

„Resident Alien“ zieht weg von Syfy

Syfy im Sky Entertainment+ Paket

Die Folgen der dritten Staffel seht ihr seit dem 18. Juli 2024 auf dem Sender Syfy – drei Monate nach Release des Finales in den USA. Die Komödie wechselt von dem Sender zu USA Network, weswegen alle neuen Episoden dort ausgestrahlt werden sollten.

Das hat sich nun jedoch geändert. Die vierte Staffel wird sowohl auf Syfy als auch bei USA Network ausgestrahlt. Syfy sichert ihr euch im Paket mit Sky oder waipu.tv.

Alle Folgen von „Resident Alien“ im Stream

Das Sci-Fi-Spektakel ist etwas verstreut, was die Streaminganbieter angeht. So könnt ihr die bisherigen zwei Staffeln nicht nur auf Syfy genießen, sondern auch hier:

MagentaTV – Staffeln 1–3

Netflix – Staffel 1 & 2

Netflix soll sich zudem die Rechte für die ersten drei Staffeln von „Resident Alien“ erworben haben – stand August 2025 sind die ersten beiden Staffeln Angebot des Streaminganbieters.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Fans dürfen sich weiterhin auf Alan Tudyk als Alien Harry freuen. Auch die übrigen Hauptfiguren aus Patience sind wieder mit dabei:

Sara Tomko als Asta Twelvetrees

Corey Reynolds als Sheriff Mike Thompson

Alice Wetterlund als D'Arcy Bloom

Levi Fiehler als Ben Hawthorne

Elizabeth Bowen als Deputy Liv Baker

Judah Prehn als Max Hawthorne

Meredith Garretson als Kate Hawthorne

