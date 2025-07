Retro-Fans werden bei Ikea glücklich: 16 Kult-Designs der 60er bis 90er

2 / 19

Euer Home-Office ist komplett eingerichtet, aber euch fehlt noch eine gemütliche Ecke zum Abschalten – ein Platz, an dem ihr kurz dem Arbeitsstress entkommt und bei einer Tasse Kaffee durchatmen könnt? Am besten mit einer Prise Retro-Flair? Dann könnte der DYVLINGE Drehsessel genau das Richtige für euch sein.

Der Drehsessel wurde bereits im Ikea-Katalog von 1967 als „Anti-Stress-Sessel“ vorgestellt und avancierte schnell zum echten Verkaufsschlager. DYVLINGE gibt es nicht nur in Orange, sondern auch in Grün und Schwarz – so wird eure Wohlfühlecke zum echten Blickfang.