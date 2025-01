Reveal der Switch 2 diese Woche? Insider verrät genauen Termin

Fans warten seit Monaten auf die Enthüllung der Switch 2 (falls das wirklich ihr Name ist). Ein bekannter Insider will jetzt den genauen Termin wissen, der auch gar nicht mehr weit weg ist.

Wird die Switch 2 schon am Donnerstag angekündigt?

Der Reveal der Switch 2 könnte jetzt wirklich kurz vor der Tür stehen. Der bekannte Insider Nate the Hate verrät in seinem Podcast, dass Nintendo die neue Konsole am 16. Januar 2025 enthüllen wird – also bereits in wenigen Tagen.

Falls ihr unbedingt wissen wollt, welche Spiele ihr auf der neuen Konsole zocken könnt, werdet ihr am Donnerstag aber möglicherweise enttäuscht:

Ich habe gehört, dass der Reveal sich fast komplett auf die Konsole konzentrieren wird. Es werden gar keine Spiele vorgestellt werden. Es könnte ein Spiel auf dem Bildschirm laufen, je nachdem, wie der Trailer zusammengestellt ist, aber Software wird nicht im Mittelpunkt stehen. Nate the Hate

Nate the Hate wirft hier allerdings ein, dass sich seine Informationen als unvollständig herausstellen könnten und Nintendo doch einige Spiele für die neue Konsole zeigt. Alternativ könnte sich der Switch-Hersteller aber tatsächlich nur auf die Funktionen der Konsole selbst konzentrieren. Laut dem Insider könnte Ende Februar oder Anfang März eine weitere Präsentation nur für die Spiele der Switch 2 folgen. Mit dem Release rechnet er in den Monaten Mai bis Juni (Quelle: Nate the Hate).

Viele Leaks zur Switch 2 schon vor Enthüllung

Lange kann es bis zum Reveal der Switch 2 wirklich nicht mehr dauern. Ob es Donnerstag schon so weit ist, wird allerdings erst klar sein, wenn es eine offizielle Bestätigung von Nintendo gibt. Unbestätigte Informationen wie die von Nate the Hate sollten mit Vorsicht genossen werden.

Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie die Switch 2 (vermutlich) aussieht, müsst ihr aber nicht bis zum 16. Januar warten. Es gibt bereits einige Leaks, welche die Konsole in ihrer ganzen Pracht zeigen. Auch Gerüchte zum Preis sind bereits durchgesickert:

