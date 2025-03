Riesen-Hype schon vor Release: Koop-Kracher knackt die Steam-Bestseller

Split Fiction: Official Story Trailer

Nach dem preisgekrönten Abenteuer It Takes Two ist die Vorfreude auf das neue Spiel von Hazelight Studios riesig. Auch auf Steam klettert Split Fiction jetzt bereits in die Bestseller – und das noch vor dem offiziellen Release. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Steam-Bestseller: Split Fiction schon vor Release auf Kurs

Split Fiction erscheint am 6. März 2025, aber auf Steam ist der vielversprechende Koop-Knaller bereits einige Tage zuvor in den Bestseller-Charts zu finden – aktuell reicht es für einen starken 9. Platz. Ihr könnt euch das Abenteuer für 49,99 Euro auf der PC-Plattform vorbestellen (bei Steam ansehen).

Split Fiction Hazelight Studios

In Split Fiction folgt ihr dem wilden Abenteuer der beiden Autorinnen Mio und Zoe, die sich plötzlich in ihren eigenen Fantasy- und Sci-Fi-Werken wiederfinden. Ihr müsst zwischen den beiden Genres hin- und herspringen, um einen Weg zurück in die Realität zu finden – für abwechslungsreiches Gameplay ist dank dieses cleveren Aufbaus gesorgt.

Wie bereits die Koop-Hits It Takes Two, A Way Out und Brothers lässt sich Split Fiction ausschließlich zu zweit spielen – entweder im lokalen Multiplayer oder Online-Koop.

Riesenvorfreude auf Split Fiction Mir geht es ganz genau so wie großen Teilen der Steam-Community – seit der Ankündigung freue ich mich auf das neueste Koop-Abenteuer von Hazelight Studios. Mir kommen sogar wenig andere Spiele in den Sinn, für die ich dieses Jahr so gehypt bin. Split Fiction verspricht jede Menge Originalität, eine spannende Geschichte und zahlreiche unterschiedliche Gameplay-Elemente, sodass mir und meinem Koop-Partner garantiert nicht langweilig werden wird. Die Investition von 50 Euro für das Spiel ist zum Release bereits fest eingeplant. Der einzige Wermutstropfen für mich ist, dass es heutzutage nicht noch viel mehr Spiele mit einem Split-Screen gibt – aber zuletzt gab es zumindest leise Hoffnung auf ein Comeback des Genres. Gregor Elsholz

