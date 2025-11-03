Rock am Ring 2026: Line-Up mit allen Bands – gibt es noch Tickets?

Rock am Ring 2026 fährt ein fettes Line-Up auf. Zu Halloween wurden 56 neue Bands bekannt gemacht und somit stehen alle Acts für das nächste Jahr fest. Wer ist dabei und kann man noch Tickets bekommen?
Rock am Ring 2026: Tickets im Vorverkauf?
Der Ticket-Vorverkauf für Rock am Ring 2026 startete schon im Juni 2025. Für Musik-Fans, die noch keine Karte haben, sieht es schlecht aus. Das Festival ist komplett ausverkauft. Für das Schwestern-Event Rock im Park gibt es nur noch einige Restkarten. Das sind die Termine:
- 05.06.2026 bis 07.06.2026: Rock am Ring, Nürburgring
- 05.06.2026 bis 07.06.2026: Rock im Park, Nürnberg
Rock am Ring 2026 steigt vom 5. Juni bis 7. Juni. Parallel wird es 2026 auch wieder das Rock-im-Park-Festival geben. Neben den Festival-Tickets benötigen Fans wieder ein Camping-Ticket für das Festival-Wochenende. Eine Übersicht der verschiedenen Camps gibt es hier. Obwohl das Festival ausverkauft ist, können Camping-Upgrades oder Parkplätze eventuell noch verfügbar sein
Welche Bands kommen zu Rock am Ring 2026?
Linkin Park ist einer der Headliner für 2026. Die NuMetal-Legenden werden im kommenden Jahr zum sechsten Mal auf der Rock-am-Ring-Bühne stehen. So sieht das komplette Line-Up für Rock am Ring und Rock im Park 2026 aus:
- A Perfect Circle
- Alter Bridge
- Ankor
- Architects
- Babymetal
- Bad Nerves
- Bad Omens
- Badflower
- Basement
- Bilmuri
- Black Veil Brides
- Blood Incantation
- Bloodywood
- Boundaries
- Breaking Benjamin
- Bury Tomorrow
- Bush
- Catch Your Breath
- Danko Jones
- Don Broco
- Drain
- Dying Wish
- Ecca Vandal
- Ego Kill Talent
- Electric Callboy
- Finch
- Gatecreeper
- H-Blockx
- High Vis
- Hollywood Undead
- Ice Nine Kills
- Iron Maiden
- Kublai Khan TX
- Landmvrks
- Letlive.
- Limp Bizkit
- Linkin Park
- Loathe
- Magnolia Park
- Malevolence
- Marteria
- Mastodon
- Max Grimm
- Mehnersmoos
- Mouth Culture
- Palaye Royale
- Paleface
- Swiss
- Papa Roach
- President
- Return to Dust
- Sabaton
- Set It Off
- Slay Squad
- Social Distortion
- Sondaschule
- TesseracT
- The Butcher Sisters
- The Funeral Portrait
- The Garden
- The Hives
- The Offspring
- The Plot In You
- The Pretty Reckless
- The Story So Far
- The Subways
- Thornhill
- Three Days Grace
- Tom Morello
- Trivium
- TX2
- Volbeat
- Wargasm
- We Came As Romans
- Within Temptation
Linkin Park haben für den kommenden Sommer noch weitere Termine in Deutschland angekündigt.
Wenn ihr noch kein Ticket habt, solltet ihr schauen, ob es offizielle Restkontigente oder einen seriösen Weiterverkauf gibt. Bei Kleinanzeigen und Co. ist die Gefahr hoch, an gefälschte Tickets oder Betrüger zu geraten.