Rock am Ring 2026: Line-Up mit allen Bands – gibt es noch Tickets?

Rock am Ring 2026 fährt ein fettes Line-Up auf. Zu Halloween wurden 56 neue Bands bekannt gemacht und somit stehen alle Acts für das nächste Jahr fest. Wer ist dabei und kann man noch Tickets bekommen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Tickets für 2026 bei Eventim

Rock am Ring 2026: Tickets im Vorverkauf?

Der Ticket-Vorverkauf für Rock am Ring 2026 startete schon im Juni 2025. Für Musik-Fans, die noch keine Karte haben, sieht es schlecht aus. Das Festival ist komplett ausverkauft. Für das Schwestern-Event Rock im Park gibt es nur noch einige Restkarten. Das sind die Termine:

05.06.2026 bis 07.06.2026: Rock am Ring, Nürburgring

05.06.2026 bis 07.06.2026: Rock im Park, Nürnberg

Anzeige

Rock am Ring 2026 steigt vom 5. Juni bis 7. Juni. Parallel wird es 2026 auch wieder das Rock-im-Park-Festival geben. Neben den Festival-Tickets benötigen Fans wieder ein Camping-Ticket für das Festival-Wochenende. Eine Übersicht der verschiedenen Camps gibt es hier. Obwohl das Festival ausverkauft ist, können Camping-Upgrades oder Parkplätze eventuell noch verfügbar sein

Welche Bands kommen zu Rock am Ring 2026?

Linkin Park ist einer der Headliner für 2026. Die NuMetal-Legenden werden im kommenden Jahr zum sechsten Mal auf der Rock-am-Ring-Bühne stehen. So sieht das komplette Line-Up für Rock am Ring und Rock im Park 2026 aus:

A Perfect Circle

Alter Bridge

Ankor

Architects

Babymetal

Bad Nerves

Bad Omens

Badflower

Basement

Bilmuri

Black Veil Brides

Blood Incantation

Bloodywood

Boundaries

Breaking Benjamin

Bury Tomorrow

Bush

Catch Your Breath

Danko Jones

Don Broco

Drain

Dying Wish

Ecca Vandal

Ego Kill Talent

Electric Callboy

Finch

Gatecreeper

H-Blockx

High Vis

Hollywood Undead

Ice Nine Kills

Iron Maiden

Kublai Khan TX

Landmvrks

Letlive.

Limp Bizkit

Linkin Park

Loathe

Magnolia Park

Malevolence

Marteria

Mastodon

Max Grimm

Mehnersmoos

Mouth Culture

Palaye Royale

Paleface

Swiss

Papa Roach

President

Return to Dust

Sabaton

Set It Off

Slay Squad

Social Distortion

Sondaschule

TesseracT

The Butcher Sisters

The Funeral Portrait

The Garden

The Hives

The Offspring

The Plot In You

The Pretty Reckless

The Story So Far

The Subways

Thornhill

Three Days Grace

Tom Morello

Trivium

TX2

Volbeat

Wargasm

We Came As Romans

Within Temptation

Anzeige

Linkin Park haben für den kommenden Sommer noch weitere Termine in Deutschland angekündigt.

Wenn ihr noch kein Ticket habt, solltet ihr schauen, ob es offizielle Restkontigente oder einen seriösen Weiterverkauf gibt. Bei Kleinanzeigen und Co. ist die Gefahr hoch, an gefälschte Tickets oder Betrüger zu geraten.