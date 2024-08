Rockstar-Hammer: Dieses GTA ist euch durch die Lappen gegangen

Bei dieser Vorstellung dürften so manche GTA-Fans Schnappatmung bekommen: Rockstar hat ursprünglich geplant, einen Teil der Reihe nach Japan zu verlegen. Grand Theft Auto: Tokyo klingt nach einem fantastischen Open-World-Spiel – doch aus gutem Grund hat sich der Entwickler dagegen entschieden.

GTA: Tokyo – Rockstar wollte Open World in Japan

Als im Dezember 2023 der Source Code von GTA 5 geleakt wurde, brachten Data Miner ans Licht, dass Rockstar während der PS2-Ära an Grand Theft Auto: Tokyo gearbeitet hat.



Ein ehemaliger Mitarbeiter hat dies nun in einem Gespräch mit der Website Timeextension bestätigt und den Grund genannt, warum das vielversprechende Spiel niemals abgeschlossen und veröffentlicht wurde.

Nach GTA 3 hatte sich Rockstar mit der Idee zu Grand Theft Auto: Tokyo beschäftigt. Mitbegründer Sam Houser war wegen PR-Zwecken oft in Japan unterwegs und die Hauptstadt schien ein spannender Ort für die nächste Open World zu sein.



Schlussendlich entschied sich Rockstar jedoch aus gutem Grund gegen das Setting: Es wäre wesentlich zu viel Arbeit gewesen, Tokio und das Leben in der Stadt so genau zu recherchieren, dass es in dem Spiel realistisch und zufriedenstellend dargestellt werden könnte (Quelle: Timeextension).

GTA 6: Rockstar bleibt in den USA

Auch wenn ein GTA in Japans Metropole ohne Frage ein Verkaufsschlager geworden wäre, hatte Rockstar vermutlich Recht damit, dass eine detaillierte Abbildung Tokios mit extremem Aufwand verbunden gewesen wäre.



Zudem hätte es für die gesellschaftliche Satire der Reihe in einem anderen Land eine andere Herangehensweise benötigt.

Fans dürfen diesem verlorenen Spiel nun zwar eine Träne hinterherweinen, doch stattdessen hat Rockstar nach GTA 3 mit Vice City immerhin einen absoluten Klassiker veröffentlicht.



Auch mit GTA 6 wird sich Rockstar nicht von dem amerikanischen Setting abbringen lassen. Stattdessen werdet ihr wieder nach Vice City zurückkehren und somit eine fiktive Version von Miami erleben dürfen.

