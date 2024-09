Rollenspiel-Hype auf Steam: Kostenloses Open-World-RPG erobert die Charts

Amazon Games ist kurz davor, ein neues Open-World-RPG auf Steam zu veröffentlichen – und obwohl es kostenlos ist, bezahlen etliche Spieler trotzdem einen hohen Preis.

Thrones and Liberty steht kurz vor dem Release, kann aber vorher schon gespielt werden

Es gibt ein neues Open-World-MMORPG in den Bestseller-Listen auf Steam. Zwar ist es noch nicht erschienen und eigentlich auch kostenlos – aber viele Spieler wollen eher reinschnuppern und kaufen sich deshalb das Early-Access-Pack.

Thrones and Liberty ist ein Fantasy-MMORPG von Amazon Games, bei dem ihr euch in unterschiedliche Kreaturen auf dem Land, im Wasser und in der Luft verwandeln könnt.

Momentan befindet sich das Spiel auf dem 6. Platz der deutschen Steam-Bestseller (Quelle: Steam-Charts). Wer sich traut, das Early-Access-Pack zu kaufen, der kann am 26. September losspielen.

Schaut in den Trailer für einen Einblick in Thrones and Liberty:

Thrones and Liberty: Siege Day (Trailer)

Throne and Liberty Standard | PC Code - Steam Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 09:29 Uhr

Ein Fantasy-MMORPG mit originellen Ideen

Thones and Liberty (auf Steam ansehen) ist ein Fantasy-MMORPG mit Open-World, RPG-Elementen und soll eine Welt bieten, die sich ständig verändert. Es sind auch ein paar originelle Ideen in das Spiel geflossen:

Etwa verspricht Thrones and Liberty, dass ihr euren Charakter in unterschiedliche Kreaturen verwandeln könnt, wodurch ihr nicht nur an Land, sondern auch im Wasser und in der Luft kämpfen könnt.

Das Spiel will epische Schlachten mit PvE, PvP oder auch beidem gleichzeitig bieten, wobei Wetter, Tageszeit und andere Umwelteinflüsse die Kämpfe beeinträchtigen sollen. Insgesamt ist Thrones and Liberty wohl auf MMO-Schlachten fokussiert, sowie die Weiterentwicklung eures Charakters.

Das Spiel stammt vom Publisher Amazon Games, der vorher die MMORPGs Lost Ark und New World ins Leben gerufen hat. Das Entwicklerstudio NCSoft ist unter anderem für die Guild-Wars-Serie bekannt.

Thrones and Liberty erscheint offiziell am 1. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series und ist kostenlos. Wer vorher reinspielen will, kann mit dem Early-Access-Pack schon am 26. September starten. Das kostet allerdings mindestens 39,99 Euro auf Steam – andere Editionen sind noch teurer.

