Rolling Stones Tour 2026: Kommen die Rock-Legenden noch ein Mal nach Deutschland?

Die „Rolling Stones“ gehören zu den größten und legendärsten Musik-Bands aller Zeiten. Bereits seit 1962 sind Mick Jagger und Co. auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Mit „Hackney Diamonds“ ist 2023 ein neues Album erschienen, 2024 folgte eine dazugehörige Tour der Rolling Stones. Gibt es Chancen auf Konzerte in Deutschland?

„Hackney Diamonds“ ist das erste reguläre Stones-Album seit 18 Jahren. Es erschien am 20. Oktober 2023. Das neue Kapitel in der legendären Geschichte der Rolling Stones wurde auch auf den Bühnen gefeiert, allerdings gab es nur eine US-Tour. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Band 2026 nach Europa kommen könnte.

Rolling Stones: Europa-Tour 2026

Es gibt keine offizielle Ankündigung einer Rolling-Stones-Tour für 2026 in Europa und auch keine Termine und Orte. Die letzte Konzert-Reise ging durch die Vereinigten Staaten und endete im Juli 2024 in der Thunder Ridge Nature Arena in Ridgedale, Missouri. Der Band-Pianist Chuck Leavell deutete aber an, dass 2026 eine neue Konzertreise anstehen könnte. Im Merkur wird sogar bereits von einem konkreten Termin für einen Live-Auftritt im Sommer gesprochen. Demnach sollen die Rolling Stones Anfang Juli in der Allianz-Arena auftreten.

Lange Zeit sah es nach Konzerten für 2025 aus, bei denen die Rock-Legenden auch nach Deutschland kommen sollten. Die Gerüchte wurden aber nie in die Tat umgesetzt. (Quelle: Rolling Stone). Es gab damals weder eine offizielle Absage, noch eine Ankündigung zu möglichen Live-Terminen für 2025. Die Absage der Tourpläne wurde vom „The Rolling Stones Fan Club" auf iorr.org bestätigt (hier nachlesen).

„Die Rolling-Stones-Tour, die Gerüchten zufolge in diesem Sommer durch Europa führen sollte, wird nicht wie geplant stattfinden. Die Tour ist abgesagt, es gibt aktuell keine weiteren News dazu.“ The Rolling Stones Fan Club auf iorr.org

Im November 2025 gibt es jedoch neue Hoffnung für Fans. In der „Bizarre“-Kolumne von „The Sun“ deutete Leavell an, dass es bald Konzerte in Europa geben könnte (Quelle: Rolling Stone). Eine offizielle Ankündigung ist das zwar nicht, im NME legte Leavell aber nach:

„Wir haben in den letzten Jahren viel in den USA gemacht, daher denke ich, dass es eher woanders sein wird, und mein Riecher sagt mir: wahrscheinlich Europa.“

Neben einer Tour könnte sogar noch ein neues Studioalbum anstehen. So gab der Produzent Andrew Watt an, dass bereits neues Musikmaterial von Mick Jagger und seiner Band vorliegt.

The Rolling Stones 2026 in Europa?

Zuletzt waren die Rolling Stones 2022 in Europa live unterwegs, darunter auch an Terminen in Deutschland, wo das 60. Bandjubiläum in München, Gelsenkirchen und Berlin gefeiert wurde. Es gab schon Gerüchte über Pläne zu einer Sommer-Tour in diesem Jahr. Die TZ berichtet etwa, dass die Stones voraussichtlich am 12. Juli im Olympiastadion in München auftreten sollten. OE24 sprach von einem Termin in Wien zwischen dem 10. und 15. August. Zudem sollten die Rolling Stones nach Berlin kommen. Gerüchten zufolge waren mindestens 14 Europa-Termine für 2025 geplant, darunter auch in Rom, Paris und London. Diese Gerüchte bewahrheiteten sich aber nicht. Vielleicht ja 2026? Das aktuelle Album könnt ihr hier bestellen:

Mick Jagger ist inzwischen 82 Jahre alt, Keith Richards 81 Jahre und Ronnie Wood kratzt mit 78 Jahren ebenfalls an der 80er-Grenze. Offiziell haben sich die Rolling Stones noch nicht vom europäischen Publikum verabschiedet, Fans hoffen aber 2026 noch auf die Gelegenheit, die Band live zu sehen und für die Band, „Tschüss“ vom Bühnenleben zu sagen.