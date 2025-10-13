RTL ändert spontan das Abendprogramm: Dafür muss sogar Fußball warten!

Aufgrund aktueller Ereignisse verschiebt RTL seine Fußball-Übertragung ein paar Minuten nach hinten.

Eigentlich sollte der Montagabend ganz dem Fußball gehören – Deutschland gegen Nordirland, WM-Qualifikation live bei RTL. Um 20:15 Uhr läuft statt der geplanten Vorberichterstattung ein „RTL aktuell Spezial“ mit dem Titel „Endlich frei! Die Geiseln sind zu Hause – Gibt es jetzt Frieden in Nahost?“.

RTL zeigt Sondersendung zur Geiselfreilassung

Moderiert von Christopher Wittich, bietet das Format Live-Schalten zu Korrespondenten in Israel und die Einschätzung eines Politologen zur Frage, ob dieser Schritt Hoffnung auf eine politische Entspannung wecken könne. Die Folge: Die Vorberichte zum Spiel starteten erst um 20:25 Uhr, ein kleiner Preis für ein großes Thema.

Vom eigentlichen Fußballspiel werden RTL-Zuschauer durch die Sondersendung nichts verpassen. Der Anpfiff findet erst um 20:45 Uhr statt.

ARD und ZDF ziehen nach

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender passen ihr Abendprogramm für Sondersendungen an. Die ARD schiebt einen rund 20-minütigen „Brennpunkt“ ein, moderiert von Christian Nitsche (BR). Er spricht mit dem Sicherheitsexperten Peter Neumann über die militärische Lage und mögliche diplomatische Folgen. Der Film „Kaiserschmarrndrama“ beginnt dadurch erst um 20:35 Uhr.

Noch ausführlicher wird es beim ZDF: Bereits um 19:25 Uhr startet ein 50-minütiges „ZDF spezial“ unter dem Titel „Geiseln in Freiheit – Hoffnung auf Frieden in Nahost“. Moderatorin Shakuntala Banerjee führte Gespräche mit Steffen Seibert, dem deutschen Botschafter in Israel, sowie mit Nahost-Experten Daniel Gerlach (Quelle: dwdl.de). Wer will, kann die Sendung auch vorab bereits ab 19:00 Uhr online in der Mediathek schauen.

Durch die Programmverschiebung fällt die Übertragung der WISO-Dokumentation: „Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero“ ins Wasser.