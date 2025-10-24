RTL+ als Amazon-Prime-Video-Channel buchen und kündigen

RTL+ will seine Reichweite verstärken und ist ab sofort auch als Amazon-Prime-Video-Channel buchbar. Wie ihr das RTL+-Abo über Amazon abschließt, was es beinhaltet und wie ihr es wieder kündigen könnt, lest ihr hier.

RTL+ über Amazon Prime Video schauen

Was bietet RTL+ über Prime Video?

Seit Oktober 2025 ist RTL+ als Zusatzkanal bei Prime Video verfügbar. Wie Amazon bekanntgibt, wird es der RTL+-Channel auf Amazon folgende Inhalte und Vorteile bieten (Quelle: Amazon):

Volles Programm: Alle Serien und Filme, Live-Sport-Events (NFL, Bundesliga, Europa League) sowie Reality-Shows sind wie bei RTL+ selbst im Programm enthalten.

Alle Serien und Filme, Live-Sport-Events (NFL, Bundesliga, Europa League) sowie Reality-Shows sind wie bei RTL+ selbst im Programm enthalten. Stream der Live-Sender: Alle RTL-Sender (RTL2, VOX, ntv & Co.) könnt ihr wie im klassischen Fernsehen im Live-Stream verfolgen.

Alle RTL-Sender (RTL2, VOX, ntv & Co.) könnt ihr wie im klassischen Fernsehen im Live-Stream verfolgen. Werbefreies Streaming : Bei einigen der regulären RTL+-Abos ist zusätzliche Werbung enthalten, diese wird es bei dem RTL+-Channel über Amazon nicht geben.

: Bei einigen der regulären RTL+-Abos ist zusätzliche Werbung enthalten, diese wird es bei dem RTL+-Channel über Amazon nicht geben. Keine Prime-Mitgliedschaft nötig: RTL+ kostet 12,99 Euro im Monat und wird über euren Amazon-Account abgerechnet.

RTL+ kostet und wird über euren Amazon-Account abgerechnet. Kein App-Wechsel nötig: Ihr könnt RTL+ direkt in der Prime-Video-App nutzen – ohne zusätzliche Installation.

RTL+ als Amazon-Prime-Channel buchen

Öffnet Amazon-Prime-Video als App oder im Browser. Wählt die Option Zutatzkanäle und dann RTL+ aus.

Solltet ihr RTL+ zum ersten Mal über Amazon buchen, habt ihr eine kostenlose 7-tägige Testphase. Tippt abschließend auf den Button „Jetzt loslegen“ beziehungsweise „Jetzt 7 Tage gratis nutzen“. Tippt abschließend auf die Schaltfläche „Jetzt RTL+ kostenpflichtig bestellen“.

RTL+ bei Amazon kündigen

Öffnet in einem neuen Tab eures Browsers die „Konto & Einstellungen“-Seite von „Prime Video“ und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Wählt hier den Reiter „Zusatzkanäle“ an. Unter „Deine Zusatzkanäle“ tippt ihr jetzt neben „RTL+“ den Link „Abbrechen“ an. Bestätigt eure Kündigung, indem ihr den Button „Deaktiviere die automatische Verlängerung …“ anwählt.

