RTL+ als Amazon-Prime-Video-Channel buchen und kündigen

Frau sitzt mit einer Schale Popcorn und der Fernbedienung in der Hand mit offenem Mund vor Erstaunen auf dem Sofa vor dem Fernseher.
© Antonio Guillem via Getty Images / Bearbeitung: GIGA
RTL+ will seine Reichweite verstärken und ist ab sofort auch als Amazon-Prime-Video-Channel buchbar. Wie ihr das RTL+-Abo über Amazon abschließt, was es beinhaltet und wie ihr es wieder kündigen könnt, lest ihr hier.

RTL+ über Amazon Prime Video schauen

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Was bietet RTL+ über Prime Video?
  2. 2.RTL+ als Amazon-Prime-Channel buchen
  3. 3.RTL+ bei Amazon kündigen

Was bietet RTL+ über Prime Video?

Seit Oktober 2025 ist RTL+ als Zusatzkanal bei Prime Video verfügbar. Wie Amazon bekanntgibt, wird es der RTL+-Channel auf Amazon folgende Inhalte und Vorteile bieten (Quelle: Amazon):

  • Volles Programm: Alle Serien und Filme, Live-Sport-Events (NFL, Bundesliga, Europa League) sowie Reality-Shows sind wie bei RTL+ selbst im Programm enthalten.
  • Stream der Live-Sender: Alle RTL-Sender (RTL2, VOX, ntv & Co.) könnt ihr wie im klassischen Fernsehen im Live-Stream verfolgen.
  • Werbefreies Streaming: Bei einigen der regulären RTL+-Abos ist zusätzliche Werbung enthalten, diese wird es bei dem RTL+-Channel über Amazon nicht geben.
  • Keine Prime-Mitgliedschaft nötig: RTL+ kostet 12,99 Euro im Monat und wird über euren Amazon-Account abgerechnet.
  • Kein App-Wechsel nötig: Ihr könnt RTL+ direkt in der Prime-Video-App nutzen – ohne zusätzliche Installation.
RTL+ als Amazon-Prime-Channel buchen

  1. Öffnet Amazon-Prime-Video als App oder im Browser.
  2. Wählt die Option Zutatzkanäle und dann RTL+ aus.
    Solltet ihr RTL+ zum ersten Mal über Amazon buchen, habt ihr eine kostenlose 7-tägige Testphase.
  3. Tippt abschließend auf den Button „Jetzt loslegen“ beziehungsweise „Jetzt 7 Tage gratis nutzen“.
  4. Tippt abschließend auf die Schaltfläche „Jetzt RTL+ kostenpflichtig bestellen“.
RTL+ bei Amazon kündigen

  1. Öffnet in einem neuen Tab eures Browsers die „Konto & Einstellungen“-Seite von „Prime Video“ und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen.
  2. Wählt hier den Reiter „Zusatzkanäle“ an.
  3. Unter „Deine Zusatzkanäle“ tippt ihr jetzt neben „RTL+“ den Link „Abbrechen“ an.
  4. Bestätigt eure Kündigung, indem ihr den Button „Deaktiviere die automatische Verlängerung …“ anwählt.

