RTL-Frequenz: Die Daten für Satellit, Kabel und Antenne (DVB-C/S/T)

Wenn ihr TV oder Receiver gewechselt habt oder umgezogen seid, müsst ihr unter Umständen die Sender neu einstellen. Wenn euch der Sendersuchlauf nicht hilft, um RTL zu finden, erfahrt ihr hier die konkreten Frequenzen für alle Empfangsarten.

Satellit RTL-Frequenz (DVB-S/2)

Über Satellit könnt ihr RTL in der Standardauflösung nach wie vor kostenfrei empfangen. Um den privaten Sender in HD oder UHD reinzubekommen, benötigt ihr eine SmartCard und HD+-Receiver (bei Amazon anschauen) oder ein CI+-Modul für den SmartTV.

RTL (SD) RTL HD RTL UHD Standard DVB-S DVB-S2 DVB-S Orbitalposition 19,2°E (Ost) 19,2°E (Ost) 19,2°E (Ost) Frequenz 12.188 MHz 10.832 MHz 11.391 MHz Transponder 1.089 1.057 1.013 Polarisation H (horizontal) H (horizontal) H (horizontal) Symbolrate 27.500 22.000 22.000 Sendenorm MPEG-2 MPEG-4 HEVC / H.265

Kabel RTL-Frequenz (DVB-C)

Je nach Kabelanbieter liegt RTL auf verschiedenen Kanälen und Frequenzen. Wir haben euch hier die gängigen Anbieter und alle nötigen manuelle Einstellungen zusammengefasst, wenn der Sendersuchlauf RTL nicht finden kann.

PYUR

RTL Television RTL HD Kanal K 21 S 34 Frequenz 474 MHz 410 MHz Modulation 256QAM 256QAM Symbolrate 6.900 6.900 Hinweis Unverschlüsselt Verschlüsselt

RFT Kabel

RTL Television RTL HD Kanal SK 25 K 26 Frequenz 338 MHz 514 MHz Modulation 64QAM 256QAM Symbolrate 6.900 6.900 Hinweis Unverschlüsselt Verschlüsselt

Telekom

RTL Television RTL HD Kanal D 306 S 41 Frequenz 306 MHz 466 MHz Modulation 256QAM 256QAM Symbolrate 6900 6900 Hinweis Unverschlüsselt Verschlüsselt

Vodafone

RTL Television RTL HD Kanal S 41 S 26 Frequenz 466 MHz 346 MHz Modulation 256QAM 256QAM Symbolrate 6900 6900 Hinweis Unverschlüsselt Verschlüsselt

wilhelm.tel

RTL Television RTL HD Kanal 124 104 Frequenz 650 MHz 578 MHz Modulation 256QAM 256QAM Symbolrate 6900 6900 Hinweis Unverschlüsselt Verschlüsselt

Antenne (DVB-T2)

RTL ist über DVB-T2 nicht frei empfangbar. Wenn ihr RTL HD über die digitale Antenne empfangen möchtet, braucht ihr das kostenpflichtige Abo von freenet TV.

RTL gehört dabei zum sogenannten Kanalbündel „freenet TV1“. Der Sender liegt je nach Empfangsgebiet auf verschiedenen Kanälen und ist in manchen Gebieten auch überhaupt nicht empfangbar. Die aktuelle Kanalübersicht findet ihr hier als PDF zum Download (143 KB):

Kanalübersicht und Senderstandorte

Fehlt euch ein CI+-Modul für euren Receiver oder Fernseher, um die Privatsender zu empfangen, haben wir hier die günstigsten Angebote für euch:

CI+-TV-Modul für DVB-T2-HD-Empfang kaufen

Streaming (IPTV)

Neben dem eigenen Streamingdienst RTL+ könnt ihr die Sender von RTL auch bei anderen TV-Streamingdiensten wie Waipu TV, Zattoo oder Magenta TV schauen. Die Empfangsmöglichkeiten, Preise, Funktionen und mehr lest ihr hier im Detail:

