  4. RTL-Frequenz: Die Daten für Satellit, Kabel und Antenne (DVB-C/S/T)

RTL-Frequenz: Die Daten für Satellit, Kabel und Antenne (DVB-C/S/T)

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Das Bild zeigt den oberen Teil des Messeturms in Köln-Deutz mit dem RTL-Logo. Das Logo besteht aus drei großen, farbigen Buchstaben: einem türkisfarbenen "R", einem blauen "T" und einem gelben "L". Das Gebäude selbst hat eine markante, eckige Architektur mit Fenstern und einer Stahlkonstruktion. Der Hintergrund ist ein klarer, blauer Himmel.
© Panama Pictures, Christoph Hardt via IMAGO / Bearbeitung: GIGA
Wenn ihr TV oder Receiver gewechselt habt oder umgezogen seid, müsst ihr unter Umständen die Sender neu einstellen. Wenn euch der Sendersuchlauf nicht hilft, um RTL zu finden, erfahrt ihr hier die konkreten Frequenzen für alle Empfangsarten.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Satellit RTL-Frequenz (DVB-S/2)
  2. 2.Kabel RTL-Frequenz (DVB-C)
  3. 2.1.PYUR
  4. 2.2.RFT Kabel
  5. 2.3.Telekom
  6. 2.4.Vodafone
  7. 2.5.wilhelm.tel
  8. 3.Antenne (DVB-T2)
  9. 4.Streaming (IPTV)

Satellit RTL-Frequenz (DVB-S/2)

Über Satellit könnt ihr RTL in der Standardauflösung nach wie vor kostenfrei empfangen. Um den privaten Sender in HD oder UHD reinzubekommen, benötigt ihr eine SmartCard und HD+-Receiver (bei Amazon anschauen) oder ein CI+-Modul für den SmartTV.

RTL (SD)

RTL HD

RTL UHD

Standard

DVB-S

DVB-S2

DVB-S

Orbitalposition

19,2°E (Ost)

19,2°E (Ost)

19,2°E (Ost)

Frequenz

12.188 MHz

10.832 MHz

11.391 MHz

Transponder

1.089

1.057

1.013

Polarisation

H (horizontal)

H (horizontal)

H (horizontal)

Symbolrate

27.500

22.000

22.000

Sendenorm

MPEG-2

MPEG-4

HEVC / H.265

Kabel RTL-Frequenz (DVB-C)

Je nach Kabelanbieter liegt RTL auf verschiedenen Kanälen und Frequenzen. Wir haben euch hier die gängigen Anbieter und alle nötigen manuelle Einstellungen zusammengefasst, wenn der Sendersuchlauf RTL nicht finden kann.

PYUR

RTL Television

RTL HD

Kanal

K 21

S 34

Frequenz

474 MHz

410 MHz

Modulation

256QAM

256QAM

Symbolrate

6.900

6.900

Hinweis

Unverschlüsselt

Verschlüsselt

RFT Kabel

RTL Television

RTL HD

Kanal

SK 25

K 26

Frequenz

338 MHz

514 MHz

Modulation

64QAM

256QAM

Symbolrate

6.900

6.900

Hinweis

Unverschlüsselt

Verschlüsselt

Telekom

RTL Television

RTL HD

Kanal

D 306

S 41

Frequenz

306 MHz

466 MHz

Modulation

256QAM

256QAM

Symbolrate

6900

6900

Hinweis

Unverschlüsselt

Verschlüsselt

Vodafone

RTL Television

RTL HD

Kanal

S 41

S 26

Frequenz

466 MHz

346 MHz

Modulation

256QAM

256QAM

Symbolrate

6900

6900

Hinweis

Unverschlüsselt

Verschlüsselt

wilhelm.tel

RTL Television

RTL HD

Kanal

124

104

Frequenz

650 MHz

578 MHz

Modulation

256QAM

256QAM

Symbolrate

6900

6900

Hinweis

Unverschlüsselt

Verschlüsselt

Antenne (DVB-T2)

RTL ist über DVB-T2 nicht frei empfangbar. Wenn ihr RTL HD über die digitale Antenne empfangen möchtet, braucht ihr das kostenpflichtige Abo von freenet TV.

RTL gehört dabei zum sogenannten Kanalbündel „freenet TV1“. Der Sender liegt je nach Empfangsgebiet auf verschiedenen Kanälen und ist in manchen Gebieten auch überhaupt nicht empfangbar. Die aktuelle Kanalübersicht findet ihr hier als PDF zum Download (143 KB):

Kanalübersicht und Senderstandorte

Fehlt euch ein CI+-Modul für euren Receiver oder Fernseher, um die Privatsender zu empfangen, haben wir hier die günstigsten Angebote für euch:

CI+-TV-Modul für DVB-T2-HD-Empfang kaufen

Streaming (IPTV)

Neben dem eigenen Streamingdienst RTL+ könnt ihr die Sender von RTL auch bei anderen TV-Streamingdiensten wie Waipu TV, Zattoo oder Magenta TV schauen. Die Empfangsmöglichkeiten, Preise, Funktionen und mehr lest ihr hier im Detail:

