RTL-Frequenz: Die Daten für Satellit, Kabel und Antenne (DVB-C/S/T)

Wenn ihr TV oder Receiver gewechselt habt oder umgezogen seid, müsst ihr unter Umständen die Sender neu einstellen. Wenn euch der Sendersuchlauf nicht hilft, um RTL zu finden, erfahrt ihr hier die konkreten Frequenzen für alle Empfangsarten.
Satellit RTL-Frequenz (DVB-S/2)
Über Satellit könnt ihr RTL in der Standardauflösung nach wie vor kostenfrei empfangen. Um den privaten Sender in HD oder UHD reinzubekommen, benötigt ihr eine SmartCard und HD+-Receiver (bei Amazon anschauen) oder ein CI+-Modul für den SmartTV.
RTL (SD)
RTL HD
RTL UHD
Standard
DVB-S
DVB-S2
DVB-S
Orbitalposition
19,2°E (Ost)
19,2°E (Ost)
19,2°E (Ost)
Frequenz
12.188 MHz
10.832 MHz
11.391 MHz
Transponder
1.089
1.057
1.013
Polarisation
H (horizontal)
H (horizontal)
H (horizontal)
Symbolrate
27.500
22.000
22.000
Sendenorm
MPEG-2
MPEG-4
HEVC / H.265
Kabel RTL-Frequenz (DVB-C)
Je nach Kabelanbieter liegt RTL auf verschiedenen Kanälen und Frequenzen. Wir haben euch hier die gängigen Anbieter und alle nötigen manuelle Einstellungen zusammengefasst, wenn der Sendersuchlauf RTL nicht finden kann.
PYUR
RTL Television
RTL HD
Kanal
K 21
S 34
Frequenz
474 MHz
410 MHz
Modulation
256QAM
256QAM
Symbolrate
6.900
6.900
Hinweis
Unverschlüsselt
Verschlüsselt
RFT Kabel
RTL Television
RTL HD
Kanal
SK 25
K 26
Frequenz
338 MHz
514 MHz
Modulation
64QAM
256QAM
Symbolrate
6.900
6.900
Hinweis
Unverschlüsselt
Verschlüsselt
Telekom
RTL Television
RTL HD
Kanal
D 306
S 41
Frequenz
306 MHz
466 MHz
Modulation
256QAM
256QAM
Symbolrate
6900
6900
Hinweis
Unverschlüsselt
Verschlüsselt
Vodafone
RTL Television
RTL HD
Kanal
S 41
S 26
Frequenz
466 MHz
346 MHz
Modulation
256QAM
256QAM
Symbolrate
6900
6900
Hinweis
Unverschlüsselt
Verschlüsselt
wilhelm.tel
RTL Television
RTL HD
Kanal
124
104
Frequenz
650 MHz
578 MHz
Modulation
256QAM
256QAM
Symbolrate
6900
6900
Hinweis
Unverschlüsselt
Verschlüsselt
Antenne (DVB-T2)
RTL ist über DVB-T2 nicht frei empfangbar. Wenn ihr RTL HD über die digitale Antenne empfangen möchtet, braucht ihr das kostenpflichtige Abo von freenet TV.
RTL gehört dabei zum sogenannten Kanalbündel „freenet TV1“. Der Sender liegt je nach Empfangsgebiet auf verschiedenen Kanälen und ist in manchen Gebieten auch überhaupt nicht empfangbar. Die aktuelle Kanalübersicht findet ihr hier als PDF zum Download (143 KB):
Kanalübersicht und Senderstandorte
Streaming (IPTV)
Neben dem eigenen Streamingdienst RTL+ könnt ihr die Sender von RTL auch bei anderen TV-Streamingdiensten wie Waipu TV, Zattoo oder Magenta TV schauen. Die Empfangsmöglichkeiten, Preise, Funktionen und mehr lest ihr hier im Detail: