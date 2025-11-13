RTL+ macht’s wie Prime Video – und wenig überraschend sind die Nutzer sauer

Wer das Premium-Abo von RTL+ nutzt, muss sich auf eine unliebsame Änderung einstellen.

Nutzer des Streamingdienstes RTL+ müssen sich auf mehr Werbung gefasst machen. Wer das „Premium“-Paket für 8,99 Euro im Monat neu abschließt, sieht künftig nicht mehr nur vor dem Start eines Videos einen Werbespot, sondern auch mittendrin. Diese als Mid-Rolls bezeichneten Unterbrechungen hat das Unternehmen offiziell bestätigt.

RTL+ setzt verstärkt auf Werbung

Laut RTL betrifft die Änderung zunächst nur Neukunden. Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Auch Bestandskunden, die ihr RTL+-Abo über die Telekom und MagentaTV beziehen, bekommen die zusätzlichen Werbespots ausgespielt, was bei vielen bereits für mächtig Ärger gesorgt hat. Wer sein Abo direkt bei RTL abgeschlossen hat, soll vorerst verschont bleiben – wie lange dies noch so bleibt, ist aber nicht klar. (Quelle: DWDL)

RTL folgt Amazon Prime Video

Das Vorgehen von RTL+ erinnert stark an eine ähnliche Umstellung bei Amazon Prime Video. Der Konzern hatte Anfang 2024 ebenfalls Werbung für alle Mitglieder eingeführt und verlangt seitdem einen Aufpreis von 2,99 Euro für Werbefreiheit. Zuletzt wurde die Werbelast beim Online-Giganten sogar noch deutlich erhöht.

Mit diesem Schritt folgt RTL dem allgemeinen Trend der Branche, die angesichts eines lahmenden TV-Werbegeschäfts nach neuen Einnahmequellen sucht. Wer bei RTL+ komplett auf Werbeunterbrechungen verzichten möchte, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Die einzige werbefreie Option ist der „Max“-Tarif für 12,99 Euro pro Monat.

Die Zeiten des günstigen und werbefreien Streamings geraten somit immer weiter in Vergessenheit. Stattdessen kleistern Anbieter wie Amazon, Netflix, Disney, YouTube und nun auch RTL ihre Dienste mit Werbung zu und machen das ungestörte Fernseherlebnis Schritt für Schritt zum teuren Luxusgut.