RTL+ ohne Probemonat? Mit diesem Trick streamt man 7 Tage lang gratis

Wer das TV-Programm von RTL aufsaugt, sollte einen Blick in das Angebot von RTL+ wagen. Lange Zeit konnte man sich für einen RTL-Plus-Probemonat anmelden. Inzwischen wurde das Probe-Abo abgeschafft, es gibt aber einen Umweg, um RTL+ gratis zu testen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

RTL+ bei Prime Channels ansehen

RTL+ 7 Tage lang gratis testen

RTL+ ist inzwischen als Prime-Channel bei Amazon buchbar. Dort kann man den Streaming-Dienst nach der ersten Anmeldung 7 Tage lang gratis testen (hier ansehen). In der Probewoche hat man uneingeschränkten Zugang zu den Inhalten im RTL-Programm und kann damit zum Beispiel die Reality-Shows, Filme oder Live-Sport wie die Europa League oder NFL live verfolgen. Werbung wird nicht ausgespielt. Nach Ablauf des Probezeitraums startet das Abonnement, der Zugang kostet 12,99 Euro monatlich. Wer den Dienst nicht nutzen will, sollte also rechtzeitig kündigen.

RTL Plus ansehen

Anzeige

Bei RTL+ gibt es auch einen Gratis-Zugang, hiermit kann man aber nur ausgewählte Inhalte streamen: Zu den kostenlosen Inhalten.

RTL+ Probemonat?

Der kostenlose Probemonat wurde schon 2024 bei RTL+ gestrichen. Man begründet das damit, sich nach „Branchenstandards“ zu richten. Ab sofort gibt es als kostenlose Option nur noch die „Free“-Inhalte. Dabei handelt es sich um ein eingeschränktes Angebot, das Zugriff auf einzelne Folgen und Serien bietet. Bei laufenden TV-Shows kann man in der Regel die jeweils kürzlich im Free-TV ausgestrahlte Episode sehen. Hier gibt es die Gratis-Inhalte im Überblick. Alle Informationen zu den Inhalten gibt es auch hier:

Die Premium-Zugänge liefern einige Vorteile. So gibt es erst mit dem kostenpflichtigen Zugang die Live-Übertragungen der 14 Sender aus dem RTL-Portfolio. Hierzu gehören neben dem Hauptsender RTL auch folgende Kanäle:

RTL

VOX

RTLzwei

Nitro

NTV

RTLplus

VOXup

Super RTL

Toggo plus

Now!

RTL Crime

RTL Passion

RTL Living

Geo Living

Anzeige

Wie man weitere TV-Sender online sehen kann, erfahrt ihr im Video:

RTL-Plus-Premium eignet sich also zum Beispiel für alle, die keinen Fernseher mehr haben und die RTL-Klassiker „DSDS“ oder „Dschungelcamp“ verfolgen wollen. Viele Sendungen können dabei bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden. Auch die Fußball-Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es hier im Live-Stream zu sehen. Fans des runden Leders sehen nicht nur die DFB-Spiele, sondern viele weitere Highlights mit den Europapokal-Übertragungen bei NITRO.

Anzeige

Übrigens: Andere Dienste, allen voran DAZN und Netflix haben ihren Probemonat inzwischen ebenfalls gestrichen und verlangen ab dem ersten Tag der Anmeldung die Abo-Gebühr.

RTL Plus: Probemonat abgeschafft

Die kostenpflichtigen Zugänge bieten neben den Live-Streams einige weitere Vorteile. So kann man erst mit dem Premium-Zugang Inhalte in HD- statt SD-Qualität streamen. Zudem gibt es hierüber ähnlich wie bei Netflix und Co. Zugriff auf viele Serien und Filme. Die Originals sind dabei exklusiv für RTL-Plus-Kunden verfügbar. Wer nicht nur im Browser am PC oder Laptop bei den Sendungen einschalten will, sondern über Tablet oder Smartphone, benötigt ebenfalls den Bezahl-Zugang.