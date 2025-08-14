RTL zeigt heute Abend den einzigen „Fast & Furious“-Film, bei dem ich im Finale die Leinwand angeschrien habe

Um 20:15 Uhr kommen Fans von schnellen Autos und harter Action auf ihre Kosten. RTL zeigt zur besten Sendezeit Fast & Furious 6 – den einzigen Film der Reihe, bei dem ich im Kino die Leinwand angeschrien habe. Den offiziellen deutschen Trailer könnt ihr euch direkt oben anschauen.

RTL zeigt Fast & Furious 6 zur Primetime

Am 14. August 2025 um 20:15 Uhr lässt RTL die Motoren aufheulen und die Reifen quietschen – es läuft Fast & Furious 6.

Kurz zur Handlung: Nachdem sich die Truppe rund um Dominic Toretto am Ende von Fast & Furious Five in Rio ordentlich die Taschen vollgestopft hat, haben sich die einzelnen Mitglieder in alle Himmelsrichtungen verstreut und führen ein eher ruhiges Leben.

Das ändert sich jedoch, als Luke Hobbs vor Torettos Tür steht und ihm zeigt, dass seine Ex-Freundin Letty nicht nur am Leben ist, sondern an einem Überfall auf einen russischen Militärkonvoi beteiligt war. Toretto trommelt seine „Familie“ zusammen und unterstützt Hobbs dabei, Letty und ihre Crew zur Strecke zu bringen.

Mit einer IMDb-Wertung von 7,0 Punkten gehört Fast & Furious 6 zu den am besten bewerteten Filmen der Reihe. Das Popcornmeter von Rotten Tomatoes erreicht sogar beachtliche 84 Prozent (Quelle: IMDb / Rotten Tomatoes). Wer nach einem klassischen „Kopf aus“-Actionfilm für den Feierabend sucht, der zwar mit bombastischen Szenen, aber keiner komplexen Handlung glänzt, macht mit Fast & Furious 6 auf jeden Fall nichts falsch.

Vorsicht: Ab hier folgt ein dicker Spoiler fürs Finale von Fast & Furious 6!

Die verdammte Landebahn … Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich 2013 mit Freunden zusammen Fast & Furios 6 im Kino gesehen habe. Die knapp 130 Minuten vergingen zum großen Teil wie im Flug. Nur beim großen Finale auf dem Flughafen hat mich der Film dann verloren. Stolze 13 Minuten lang jagt Torettos Gruppe einem Flugzeug auf der makellosen Landebahn hinterher, das in dieser Zeit nicht nur landet, sondern auch direkt wieder startet. Spektakuläre Szene mit ganz viel Krachbumm, aber irgendwann platzte mir im Kinosaal der Kragen und ich rief laut: „Wie lang ist bitte diese Landebahn?!“ Das hat sich übrigens auch die BBC gefragt und hat es mal ausgerechnet. Laut ihren Kalkulationen müssten es knapp 30 Kilometer sein – ungefähr sechsmal so lang wie die längste Landebahn der Welt. Als Kinoliebhaber bin ich bereit, viele Kröten zu schlucken und bei Logiklöchern ein Auge zuzudrücken, solange mich der Film unterhält – aber die Nummer hat mir echt den Rest gegeben. Robert Kohlick

