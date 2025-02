Rückkehr des Shooter-Königs? Neues Battlefield zeigt erstes Gameplay im Teaser

Nach dem Mega-Flop Battlefield 2042 will Publisher EA die Spieler mit dem nächsten Ableger wieder zurückgewinnen. Ein Vorstellungsvideo zeigt nun erstes Gameplay-Material der Alpha und die Fans lieben es.

Neues Battlefield zeigt erstes Gameplay

Der offizielle Battlefield-Kanal hat auf YouTube ein Vorstellungsvideo zu Battlefield Studios hochgeladen. Das neue Team soll der angeschlagenen Marke wieder zu altem Glanz verhelfen. In dem Video werden vor allem die Entwickler und ihre Ambitionen für das Franchise vorgestellt.

Für die Community sind aber vor allem die letzten 20 Sekunden des Videos wichtig, denn hier sieht man das neue Battlefield zum ersten Mal in Action. Es handelt sich zwar nur um kurze Ausschnitte aus der Alpha des Shooters, aber trotzdem lässt sich bereits erkennen, dass vor allem Battlefield 3 und 4 Vorbild für den neuen Ableger waren.

Die besagten Szenen beginnen bei 4:43 im Video:

Dass vor allem Battlefield 3 Einfluss auf den neuen Shooter hat, merkt man auch musikalisch. So wird während der Gameplay-Szenen das ikonische Thema des legendären Shooters eingespielt. Die Richtung scheint also klar zu sein: Back to the Roots.

In den Kommentaren unter dem Video herrscht jedenfalls rege Begeisterung. Viele User betonen, dass sie genau das sehen wollten. Andere sind jedoch skeptisch und erinnern daran, dass Vorbestellungen keine gute Idee sind. Immerhin hat sich die Community schon einmal von einem schicken Trailer täuschen lassen.

Der Hype um Battlefield 2042 war seinerzeit gigantisch. Das eigentliche Spiel entwickelte sich dann aber schnell zu einer riesigen Enttäuschung, da es unfertig auf den Markt kam. Entwickler Dice konnte mit diversen Updates zwar einiges verbessern, aber der Ruf des Shooters war nicht mehr zu retten.