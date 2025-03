„S.W.A.T.“ Staffel 8 Folge 14: Start und alle Sendetermine

Hondo und seine Spezialeinheit sind für eine weitere Staffel zurück. Wo ihr „S.W.A.T.“ Staffel 8 seht, inklusive aller Sendetermine, verraten wir euch im Folgenden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Ansässig in Los Angeles, nimmt das S.W.A.T.-Team, unter der Leitung von Sergeant Daniel „Hondo“ Harrelson (Shemar Moore), brenzlige Fälle an und riskiert dabei nicht selten das eigene Leben. Nach der siebten Staffel sollte damit dann Schluss sein. Zur Überraschung vieler wurde „S.W.A.T.“ Staffel 8 jetzt aber bestätigt.

„S.W.A.T.“ Staffel 8 Folge 14: Start im Stream und TV

Die achte Staffel soll mit 22 Episoden zurückkehren und am 18. Oktober 2024 in den USA an den Start gehen. Der Elite-Trupp erreicht nur wenige Wochen später die deutschen Bildschirme. Seit dem 5. November 2024 ist es so weit und „S.W.A.T.“ Staffel 8 startete in Deutschland. Die Episoden der neuen Staffel seht ihr jede Woche um 20.15 Uhr auf Sky One. Alternativ findet ihr die Episoden im wöchentlichen Turnus bei WOW im Streaming-Angebot.



Folge 14 von „S.W.A.T.“ Staffel 8 startet am 6. April 2025. Alle Sendetermine auf Sky One findet ihr hier:

Folge Titel Erstausstrahlung bei Sky One 1 Verschwunden 5. November um 20:15 2 Sherrifs vs. S.W.A.T. 12. November um 20:15 3 Revolte 19. November um 20:15 4 Das Sepulveda-Protokoll 26. November um 20:15 5 Bluthund 3. Dezember um 20:10 6 Trennungsschmerz 10. Dezember um 20:15 7 Heimat 16. Februar um 20:15 8 Schmutzige Bombe 23. Februar um 20:15 9 Kopfgeld 2. März um 20:15 10 Verschwundenes Kokain 9. März um 20:15 11 Kindesentführung 16. März um 20:15 12 Verdeckte Ermittlung 23. März um 20:15 13 Höllenwanderung 30. März um 20:15 14 Der Schatz der Santa Clara 6. April um 20:15 15 Sündenböcke 13. April um 20:15 16 Geiselnahme 27. April um 20:15 17 The Enemy Within 4. Mai um 20:15 18 Exploited TBA 19 Devil Dog TBA 20 Run To Ground Or Die TBA 21 Ride Or Die TBA 22 Return To Base TBA

Anzeige

In den USA wurde nach der Ausstrahlung von Folge 8 am 13. Dezember 2024 eine Winterpause eingelegt. Erst am 13. Januar 2025 geht es mit „S.W.A.T.“ Staffel 8 in den USA weiter – deutlich später dann auch in Deutschland. „S.W.A.T.“ Staffel 8 kommt am 16. Februar aus der Winterpause zurück.

„S.W.A.T.“ Staffel 8: Erst kam das Aus, dann neue Folgen

CBS, der Heimatsender der Action-Serie, hatte eigentlich ganz andere Pläne für „S.W.A.T.“, denn nach der sechsten Staffel sollte bereits Schluss sein. Das gab der amerikanische Sender ganz plötzlich bekannt und überrumpelte damit nicht nur die Fans, sondern auch den Cast der Serie. Shemar Moore äußerte sich dazu in einem Video auf Instagram am 6. Mai 2023:

Anybody who works with me, I've got nothing but love for, nothing but respect for you. Nah, this ain't the way to go out. If we're gonna go out, cool, but let us go out right. (Quelle: Instagram

Anzeige

Dass sich daran etwas geändert hat, lag an dem Engagement der Fans, welche dem Aufruf von Moore nachgekommen sind und sich für eine Fortsetzung der Polizeiserie laut gemacht haben.

Das war Grund genug für CBS, der Serie eine weitere Chance zu geben und „S.W.A.T.“ Staffel 7 zu ermöglichen – danach soll jedoch wirklich Schluss sein. So zumindest erneut der Plan. Bis vor kurzem hieß es noch, dass „S.W.A.T.“ keine achte Staffel bekommen sollte.



Aber die Fans haben sich wieder ins Zeug gelegt und den Sender mit hohen Einschaltquoten davon überzeugt, die Spitzen-Serie zu verlängern:

„S.W.A.T.“ Staffel 7 auf Netflix im Stream

Auf Netflix könnt ihr die ersten fünf Staffeln von „S.W.A.T.“ sehen. Da es die sechste Staffel bisher noch nicht in das Angebot des Streaminggiganten geschafft hat, kann auch mit einem zeitnahen Release der neuen Episoden auf Netflix nicht gerechnet werden.



Die siebte Staffel von „S.W.A.T.“ findet ihr bei WOW in der deutschen Synchronisierung und englischen Originalfassung.

Alternativ stehen euch die bereits erschienenen Episoden zum Kaufen oder als Staffelpass in der englischen Originalfassung hier zur Verfügung:

Prime Video ab 2,99 € pro Episode oder 24,99 € im Staffelpass.

Apple TV ab 2,99 € pro Episode oder 22,99 € im Staffelpass.

Microsoft ab 2,99 € pro Episode oder 22,99 € im Staffelpass.

MagentaTV ab 2,49 € pro Episode oder 22,99 € im Staffelpass.

Quiz: Erkennst du diese 27 Actionfilme an einem Bild?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.