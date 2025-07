Sammler aufgepasst: Exklusive Edition zur besten Star-Wars-Serie wieder verfügbar – und was ist mit Staffel 2?

Die neuen Star-Wars-Serien werden zwar primär für den Streaming-Markt produziert, Sammler bekommen aber auch die Gelegenheit, sich einzelne Produktionen auf Disc ins Regal zu stellen. Nachdem sie lange ausverkauft war, kann man jetzt die erste Staffel von Andor wieder auf Blu-ray (4K UHD + Blu-ray) in der limitierten Steelbook-Edition vorbestellen.

60 statt 250 Euro: Star Wars: Andor – Staffel 1 auf Blu-ray

Die erste Staffel mit 12 Folgen auf Blu-ray wird es ab dem 08.08.2025 im Online-Shop von Leonine geben. Leonine ist ein seriöser Shop, der als Vertrieb und Hersteller viele Filme und Serien direkt anbietet. Die Steelbook-Edition ist die einzige Fassung, die von der Star-Wars-Serie Andor veröffentlicht wurde. Sie war lange Zeit vergriffen. Im Online-Shop könnt ihr das Steelbook für 59,90 Euro vorbestellen. Versandkosten fallen bei diesem Bestellwert nicht an. Es gilt wieder: Der Vorrat ist begrenzt und Sammler sollten nicht zu lange zögern.

Blu-ray in Dolby Digital 5.1. und Ultra HD Blu-ray in Dolby-Atmos und HDR10 (6 Discs)

Inklusive Fotokarten

Alle 12 Folgen

Specials:

Ferrix Teil 1: Unter Besatzung des Imperiums Aldhani: Rebellenüberfall Coruscant: Rebellionsgeflüster Narkina 5: Ein Weg raus Ferrix Teil 2: Das Imperium bekämpfen



Bei anderen Händlern wie Media Markt ist Andor zwar gelistet, allerdings seit Langem ausverkauft. Bei Amazon wird die Blu-ray-Edition zeitweise für übertriebene Preise von Drittanbietern über 100 Euro angeboten. Derzeit gibt es dort nur die UK-Version für 70 Euro. Die deutsche Übersetzung der Serie ist dort zwar laut Anbietertext enthalten, die Texte auf der Verpackung sind jedoch auf Englisch. Bei eBay und Co. müssen Serien-Fans seit Monaten horrende Preise von teilweise bis zu 250 Euro (hier ansehen). Das Preisvergleichsportal Idealo.de führt nur ein Angebot zu einem Preis, der sogar Jabba erblassen ließe.

Wie sieht es mit Andor Staffel 2 auf Blu-ray aus?

Ein Release von Staffel 2 auf Blu-ray wurde noch nicht angekündigt. Das Serienfinale wurde bei Disney+ erst am 13. Mai 2025 veröffentlicht. Bei der ersten Staffel mussten sich Fans rund 1,5 Jahre gedulden, bis die Disc-Edition nach dem Finale in den Verkauf ging. Fans hoffen, dass es dieses Mal nicht so lange dauern wird und spekulieren auf einen Verkaufsstart im ersten Quartal 2026 (Quelle: Reddit). Auch auf eine Blu-ray-Fassung von „The Book of Boba Fett“ warten Star-Wars-Fans immer noch. Zu den drei Staffel von „The Mandalorian“ sowie Ahsoka Staffel 1 sind bereits limitierte Steelbook-Editionen erschienen, die jedoch offiziell auch schon ausverkauft sind und bei eBay und Co. entsprechend hoch gehandelt werden.

Worum geht es in Andor?

„Andor“ ist eine Serie aus dem Star-Wars-Universum, die auf Disney+ läuft und die Vorgeschichte des Charakters Cassian Andor erzählt, den man aus dem Film Rogue One: A Star Wars Story kennt. Die Serie zeigt, wie Cassian vom Kleinkriminellen zum entschlossenen Kämpfer der Rebellion wird – also einer der ersten Widerstandskämpfer gegen das Imperium. Hier findet ihr alle Folgen im Stream:

Die Serie besteht aus 24 Folgen und wurde mit der zweiten Staffel abgeschlossen. Eine dritte Staffel wird es nicht in Serienform geben. Wer wissen will, wie die Geschichte weitergeht, sollte sich stattdessen „Rogue One“ ansehen (bei Disney+).