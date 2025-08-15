Samsung hat kleines Geschenk für Galaxy-Besitzer

Euer Homescreen könnte bald aussehen wie ein K-Pop-Blockbuster – und das ganz ohne Aufpreis.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Samsung und Netflix gibt es Galaxy Store ein Geschenk für euch. Bis zum 12. September 2025 könnt ihr euch ein kostenloses Theme-Paket zum Netflix-Hit KPop Demon Hunters sichern. Dabei sind elf Designs, Wallpaper der Lieblingscharaktere und ein Special für die fiktive Girlgroup HUNTR/X (ausgesprochen Huntrix) – zumindest auf kompatiblen Galaxy-Smartphones.

Anzeige

K-Pop trifft Smartphone-Style

Samsung spendiert Fans des Films ein umfangreiches, visuelles Upgrade für euer Telefon. Die Kollektion umfasst angepasste Lock- und Home-Screens, Always-On-Displays, Icons und Messaging-Layouts – alles inspiriert vom Animationsfilm, der weiterhin auf Netflix die Charts hochklettert (Quelle: Samsung)

Das Freischalten des Ganzen ist simpel: Startet eure Netflix-App über die Promo-Seite im Galaxy Store und sichert euch das Paket gratis. Nutzer ohne Netflix-App werden zur Download-Seite im Galaxy Store weitergeleitet.

Die Aktion läuft in Ländern wie Südkorea, USA, UK, Brasilien und in Deutschland. Wichtig zu wissen: Tablets bleiben außen vor. Außerdem benötigt euer Gerät mindestens Android 15 mit One UI 7.

Wer also sein Smartphone-Interface auf K-Pop-Blockbuster trimmen will, hat rund einen Monat Zeit. Danach ist der Style wieder weg – und ihr müsst euch mit euren alten Icons begnügen.

Kpop Demon Hunters: Serien-Hype bei Netflix

Dass Samsung so eine Aktion startet, ist kein Zufall. Der Film ist nach nur acht Wochen auf Platz 2 der Netflix-Produktionen, die innerhalb der ersten 91 Tage die meisten Views erzielen konnten. Damit ist KPop Demon Hunters nur einen Schritt von der Spitze entfernt, die derzeit von Red Notice eingenommen ist (Quelle: Netflix).

Anzeige

Neben der Story rund um die K-Pop-Girlgroup, die heimlich Dämonen jagt, sorgt auch der Soundtrack für Rekorde.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.