Samsung: Neue App macht euren Fernseher zum Alleskönner

Samsungs Fernseher antworten euch jetzt.

Samsung erweitert seine Smart-TVs um eine weitere KI-Anwendung. Perplexity bringt Künstliche Intelligenz auf den großen Bildschirm und ist ab sofort auf allen 2025er-Modellen verfügbar. 2023- und 2024-Geräte erhalten das Update später.

Samsung-TVs: KI-App landet im Wohnzimmer

Perplexity versteht sich als Echtzeit-Antwortmaschine, die Quellen durchsucht, Fakten zusammenfasst und neue Fragen anregt. Samsung bindet diese Technik jetzt direkt in seine Fernseher ein. Die App funktioniert wahlweise per Sprache oder Text und liefert Ergebnisse in Form von Karten, zugeschnitten auf große TV-Bildschirme.

Über Samsungs „Vision AI“-Plattform lässt sich die Anwendung per Knopfdruck aufrufen. Wer will, kann auch direkt über die App-Liste starten. Voraussetzung ist lediglich, dass der Mikrofonzugriff erlaubt ist. Alternativ steht eine Bildschirmtastatur bereit, auch USB-Tastaturen werden unterstützt.

Laut Samsung kann Perplexity bei fast allem helfen, von der eher einfachen Recherche zum TV-Programm bis hin zur Urlaubsplanung. Auch komplexere Themen lassen sich anstoßen, heißt es. Ziel ist es offiziell, die Fernsehnutzung stärker mit interaktiver Informationssuche zu verknüpfen (Quelle: Samsung).

Samsung erweitert KI-Ökosystem

Mit der Integration der Perplexity-App baut Samsung seine KI-Offensive weiter aus. Zur IFA 2025 hatte der Hersteller seine „Vision AI“ vorgestellt, die Smart-TVs und Monitore in Zukunft mit vielen KI-Funktionen versorgt. Die neue App ergänzt dieses System nun um einen flexiblen Info-Assistenten.

Perplexity selbst kündigt in diesem Zusammenhang ein Jahr kostenlose Pro-Nutzung für Samsungs Fernsehbesitzer an. Wer den QR-Code in der App scannt, kann ohne Zusatzkosten auf erweiterte Funktionen zugreifen. Damit will man wohl nicht nur den Einstieg erleichtern, sondern auch die Nutzung längerfristig attraktiv machen.