„Schattenseite“: ARD-Thriller im TV verpasst? Hier seht ihr alle Folgen im Stream

Am 26. Oktober 2025 feierte die deutsche Thriller-Serie „Schattenseite“ ihre TV-Premiere in der ARD. Wir verraten euch, wo ihr die Serie seht, worum es geht, wer mitspielt und ob sich das Einschalten lohnt.

Wo läuft „Schattenseite“?

„Schattenseite“ startete am 26. Oktober 2025 um 21:45 Uhr im Ersten und lief dann in einem Stück bis in die frühen Stunden des folgenden Montags:

Folge Titel Start im TV 1 Dienstag 26. Oktober 2025, um 21:45 Uhr. 2 Mittwoch 26. Oktober 2025, um 22:30 Uhr. 3 Donnerstag 27. Oktober 2025, um 0 Uhr. 4 Freitag 27. Oktober 2025, um 00:40 Uhr. 5 Samstag 27. Oktober 2025, um 1:20 Uhr. 6 Sonntag 27. Oktober 2025, um 2 Uhr.

„Schattenseite“ im Stream

Wer jedoch am früh aufstehen musste, konnte die Thriller-Serie nicht im TV verfolgen. Aber keine Sorge: Alle Folgen sind seit dem 17. Oktober 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.

Worum geht es in „Schattenseite“?

Kurz vor dem Abitur erschüttert der Suizid des Schülers Linus eine ganze Klasse. Die 18-jährige Nola (gespielt von Samirah Breuer) und ihre Freunde versuchen, mit dem Verlust klarzukommen. Doch schon bald steht ihre Welt endgültig Kopf: Eine anonyme Online-Plattform namens „Schattenseite“ beginnt, private Chats, Fotos und Videos der Schüler zu veröffentlichen. Je mehr Klicks erreicht werden, desto mehr Geheimnisse werden veröffentlicht – alles unter dem Vorwand der Gerechtigkeit. Jeder Schritt, der sie näher an die „Schattenseite“ führt, bringt jedoch Gefahren mit sich.

Die sechsteilige Miniserie kombiniert Coming-of-Age-Drama mit Mystery-Thriller-Elementen. Themen wie Cybermobbing, digitale Öffentlichkeit und moralische Grauzonen stehen im Mittelpunkt. Inszeniert wurde die Serie von Özgür Yıldırım und Alison Kuhn. Hanna Hribar hat zusammen mit dem Autor der Buchvorlage, Jonas Ems, das Drehbuch geschrieben.

Der Cast des Thrillers

Während Özgür Yıldırım und Alison Kuhn hinter der Kamera standen, sah vor der Linse der Hauptcast wie folgt aus:

Samirah Breuer als Nola

Florian Geißelmann als Corvin

Ludger Bökelmann als Simon

Marven Gabriel Suarez Brinkert als Flavio

Tanya Nguyen als Patricia

Filip Schnack als Nathan

Moritz Hoyer als Goldberg

Sithembile Menck als Julia

Wer aufmerksam zusieht, erkennt den Autor der Buchvorlage – und Influencer im echten Leben – Jonas Ems in der Rolle von Yannik. Aber auch ein weiteres bekanntes Gesicht ist in „Schattenseite“ zu sehen: Ludger Bökelmann – unter anderem bekannt als Peter in „Die Discounter“ – spielt den Basketballspieler Simon.

Lohnt es sich einzuschalten? Die ARD-Serie „Schattenseite“ will nicht nur über die Lebenswelt der Gen Z sprechen, sie will sie in packenden Bildern fühlbar machen. Die thematische Relevanz ist löblich: Cybermobbing und die Privatsphäre im Netz sind Themen, die seit Social Media immer mehr an Fahrt aufgenommen haben und seit vielen Jahren regelmäßig zu Diskussionen führen. Der aufgeführte digitale Gruppenzwang und die emotionalen Extremsituationen in „Schattenseite“ sind reelle Gefahren, doch anstelle einer differenzierten Analyse der Jugend- und Digitalwirklichkeit gibt es oft nur Krimi-Struktur: Wer steckt hinter der ominösen Plattform? Wer ist Täter, wer Opfer? Die zahlreichen Probleme wie Missbrauch, Drogen, Mobbing, Essstörungen, mit denen die Jugendlichen fast gänzlich auf sich alleine gestellt sind, werden nur oberflächlich aufgegriffen. Die Krimi-Struktur sorgt also für Spannung – kann aber den sozialen Kontext hinter den Schlagzeilen etwas unterlaufen. Sehenswert ist „Schattenseite“ dennoch. Die ARD-Serie kann nicht nur mit der Optik, sondern auch mit dem Soundtrack und der Leistung der Darsteller punkten und führt den Kosmos des ÖRR weiter in eine Richtung, die neue Zielgruppen ansprechen will und kann. Coline Simoncelli

