„Schattenseite“ Staffel 2: Alles was ihr zu der neuen Staffel der ARD-Serie wissen müsst

Seit dem 17. Oktober könnt ihr die zweite Staffel der Serie „Schattenseite“ in der ARD-Mediathek anschauen. Alle Infos dazu, die ihr braucht.

Wann kommt „Schattenseite Staffel 2“?

Bisher wurde noch keine zweite Staffel für die ARD-Serie angekündigt. Raum für eine zweite Staffel gibt das Ende der ersten aber allemal. Wer hinter der Seite steckt, wird nur teilweise aufgedeckt. Dieser Cliffhanger und die restliche Geheimnisse geben Hinweis genug auf eine mögliche Fortsetzung.

Jonas Ems, der am Drehbuch mitgearbeitet hat, sagte in einem Interview mit Schweizer Illustrierte, dass er durchaus an der Produktion einer zweiten Staffel interessiert sei. Dafür müsse es einfach nur genügend Menschen geben, die sich die Serie anschauen.

Einen zweiten Roman gibt es nicht, das bedeutet, die zweite Staffel müsste vollkommen neu konzipiert werden.

„Schattenseite“ im Stream Streaming-Start: 18.10.2025

Genre: Drama, Thriller

1 Staffel

Das passierte in der ersten Staffel von „Schattenseite“

Schon die erste Staffel „Schattenseite“ hatte es in sich und behandelte keine einfachen Themen. Spielort der Handlung ist ein Gymnasium, an der eine mysteriöse Plattform namens Schattenseite ihr Unwesen treibt.

Alles begann mit dem Tod des Schülers Linus kurz vor den Abiturprüfungen. Schülerin Nola erhält von der Plattform Schattenseite eine Nachricht, in der gedroht wird, intime Geheimnisse der Schüler preiszugeben. Dafür müsste nur genug Interesse in Form von Aufrufzahlen erreicht werden.

Die Serie „Schattenseite“ basiert auf dem gleichnamigen Buch, geschrieben von dem Content Creator Jonas Ems. Dieser hat gemeinsam mit der Autorin Hanna Hribar an den Drehbüchern der ersten und zweiten Staffel geschrieben.

In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Filme aus den Mediatheken herunterladen könnt:

Was könnte Staffel zwei besser machen?

Diese Frage hat sich Watson-Autor Lysander-Noel Liermann in seinem Artikel „Neue ARD-Serie "Schattenseite" soll Gen Z ansprechen – aber gefällt sie ihr auch?“ gestellt. Er schreibt unter anderem darüber, was er von der Serie hält.

Sein Hauptkritikpunkt: Die Serie wirke überladen, da sie viele Themen auf einmal anspreche. Damit sei keine tiefergehendere Charakterentwicklung der Figuren möglich, meint Lysander-Noel Liermann.

Auch findet er, dass die düstere Inszenierung, Social Media in ein zu negatives Licht rücke und damit zu moralisch belehrend wirke. „Schattenseite“ sei zwar sehenswert, aber sie verfehle ihr Ziel die Generation Z glaubwürdig darzustellen.

Staffel eins von Schattenseite im Überblick

Folge Titel Start im TV 1 Dienstag 26. Oktober 2025, 21:45 Uhr 2 Mittwoch 26. Oktober 2025, 22:30 Uhr 3 Donnerstag 27. Oktober 2025, 0 Uhr 4 Freitag 27. Oktober 2025, 00:40 Uhr 5 Samstag 27. Oktober 2025, 1:20 Uhr 6 Sonntag 27. Oktober 2025, 2 Uhr

