Schlaf könnt ihr vergessen! NFL-Kickoff heute Nacht live bei RTL – alle Infos zum Stream

Die neue Season in der US-amerikanischen NFL steht an. Heute könnt ihr das Auftaktspiel der NFL im Stream und TV in Deutschland sehen. Was wird gezeigt und wo kann man die NFL live sehen?

NFL Live bei RTL+

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag steigt ab 2:20 Uhr das Eröffnungsspiel der NFL-Saison. Die Philadelphia Eagles treffen auf die Dallas Cowboys. Im Free-TV könnt ihr bei RTL einschalten. Die Vorberichte starten bei RTL um 1:40 Uhr in der Nacht. Für den RTL-Live-Stream benötigt ihr das kostenpflichtige Abonnement bei RTL+. Dort werden einige Spiele auch übertragen, die nicht bei RTL gezeigt werden. Wer alle Spiele der Season live sehen will, kann den NFL-Gamepass buchen.

Das sind die anstehenden TV-Termine für die Football-Übertragungen bei RTL:

05.09.2025 - 02:20 Uhr live: Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys bei RTL

live: Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys bei RTL 07.09.2025 - 19:00 Uhr live: Las Vegas Raiders vs. New England Patriots bei Nitro

live: Las Vegas Raiders vs. New England Patriots bei Nitro 07.09.2025 - 22:25 Uhr live: Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers bei Nitro

NFL 2025 im Live-Stream und TV: Wer überträgt die Spiele?

RTL wird ausgewählte Spiele in der laufenden NFL-Saison im Free-TV zeigen. Neben dem Hauptsender wird auch Nitro einige Partien live im TV übertragen. Nitro gibt es ebenfalls im Live-Stream über den RTL-Plus-Dienst. Bei RTL+ wird es zudem eine exklusive Live-Übertragung pro Spieltag geben. Pro Saison sind rund 80 Live-Spiele angekündigt. Mit den entsprechenden Apps seht ihr die TV-Sender online nicht nur auf dem TV-Gerät, sondern auch auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire TV und mehr. Das Experten-Team um Coach Esume, Björn Werner und Jan Stecker ist auch in dieser Saison wieder dabei.

Jeden Sonntag gibt es bei RTL+ ab 18:15 Uhr die Vorberichte zum Abendspiel aus dem „Rooftop Studio“ in Köln.

Um 19:00 Uhr geht es dann zur Live-Berichterstattung ins Stadion.

Neben RTL hält DAZN die Übertragungsrechte für viele NFL-Spiele. Ihr benötigt entweder das „Unlimited“- oder „Super Sports“-Abonnement (DAZN-Abos ansehen). Der Sport-Streaming-Dienst wird die Partien am Samstag-, Dienstag- und Mittwochmorgen zeigen. Zudem gibt es in der „Redzone“ sonntags Spiele ab 19:00 Uhr zu sehen. Dabei könnt ihr entweder auf den deutschsprachigen Kommentar oder den englischen Originalton zugreifen. DAZN zeigt weiterhin am Sonntag jeweils ein Spiel um 22:25 Uhr.

Die weiteren Spiele, die nicht bei DAZN und RTL zu sehen sind, können über den NFL-Gamepass abgerufen werden. Den Zugang gibt es für DAZN-Kunden. Mit dem DAZN-Unlimited-Abonnement spart man 35 Prozent bei der Buchung.

Gamepass buchen

