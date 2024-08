Schlecht für Amazon-Prime-Kunden: In 12 Tagen hat Netflix die Nase vorn

Die beiden MCU-Filme Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home verschwinden schon bald aus dem Amazon-Prime-Katalog. Danach werden Marvel-Fans nur noch bei Netflix und WOW fündig.

Spider-Man verabschiedet sich von Amazon

Amazon räumt auf: Prime-Kunden haben nur noch bis zum 25. August Zeit um die beiden Marvel-Filme Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home ohne zusätzliche Kosten anzusehen.

Anzeige

Spider-Man: Homecoming Noch bis zum 25. August können sich Prime-Nutzer Spider-Man: Homecoming gratis im Stream ansehen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 10:24 Uhr

Spider-Man: Far from Home Noch bis zum 25. August können sich Prime-Nutzer Spider-Man: Far From Home gratis im Stream ansehen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2024 10:27 Uhr

Im Anschluss müssen sich Prime-Nutzer die Filme entweder für 3,98 Euro ausleihen oder für 9,99 Euro kaufen. Alternativ findet ihr die beiden Filme aber auch im Programm von Netflix – Spider-Man: Homecoming auf Netflix ansehen. Dort haben die beiden Spider-Man-Filme bisher noch kein Ablaufdatum. Ein klarer Punkt für den Streaming-Anbieter!



Und auch auf WOW, der Streaming-Plattform von Sky, stehen die beiden Abenteuer des Spinnenmenschen weiterhin zur Verfügung – Spider-Man: Homecoming auf WOW ansehen.

Anzeige

Die neuen Spider-Man-Filme tragen zwar das Marvel-Banner, gehören aber Sony. (© Sony)

Disney+ geht komplett leer aus

Obwohl die Spider-Man-Filme mit Tom Holland offiziell zum Marvel Cinematic Universe gehören, sind sie nicht Eigentum von Disney, sondern von Sony. Das japanische Unternehmen besitzt die Spider-Man-Lizenz schon seit 1998.



Aus diesem Grund findet ihr auf dem Streaming-Anbieter Disney+ auch keinen der neuen Spider-Man-Filme. Auch der neueste Spider-Man-Film No Way Home ist aktuell nur über Joyn Plus abrufbar.



An diesem Umstand wird sich auch vorerst nichts ändern, denn Sony hat erst 2017 angekündigt, weiterhin an der Spider-Man-Lizenz festzuhalten. Tatsächlich versucht der Konzern bereits seit einiger Zeit ein eigenes Spider-Man-Film-Universum zu etablieren.



Mit Morbius und Madame Web sind diese Bestrebungen allerdings krachend gescheitert. Lediglich die Venom-Filme sind ein kommerzieller Erfolg, weshalb im Oktober auch ein dritter Teil, Venom: The Last Dance, in den Kinos erscheint.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.