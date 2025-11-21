Schlechte Laune? Diese 12 Filme zaubern euch garantiert ein Lächeln ins Gesicht

Der Alltag ist grau und die Laune im Keller? Dann ist es Zeit für einen Film, der die Seele wärmt und garantiert für gute Stimmung sorgt. Wir haben für euch die ultimative Liste der besten Feel-Good-Filme zusammengestellt, die euch garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Manchmal will man einfach abschalten, den Stress des Alltags vergessen und mit dem Wissen in einen Film eintauchen, dass am Ende alles gut wird. Genau dafür gibt es Feel-Good-Filme: Sie sind wie eine warme Decke für die Seele. Doch was macht einen Film zu einem echten Wohlfühlfilm?

Es ist die Mischung aus herzerwärmenden Geschichten, liebenswerten Charakteren, die über sich hinauswachsen, und einer ordentlichen Prise Humor. In diesen Filmen geht es um zwischenmenschliche Beziehungen, das Überwinden von Hürden und vor allem um eine große Portion Menschlichkeit. Sie zeigen uns, dass auch in aussichtslos erscheinenden Situationen mit einer positiven Einstellung und guten Freunden (fast) alles möglich ist.

Wir haben für euch eine Übersicht der besten Wohlfühlfilme zusammengestellt, die euch garantiert mit einem guten Gefühl zurücklassen – sortiert nach Themen, damit ihr genau das Richtige für eure Stimmung findet.

Hinweis: Wir zeigen euch, wo ihr die Filme im Stream sehen könnt. Dabei bezieht sich unser Wissensstand auf November 2025.

Herzerwärmende Geschichten über Freundschaft und Zusammenhalt

Diese Filme zeigen, wie wichtig Verbindung und gegenseitige Unterstützung sind – oft dann, wenn man es am wenigsten erwartet.

Ziemlich beste Freunde (2011)

Die wahre Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem frisch entlassenen Häftling Driss und dem wohlhabenden, querschnittsgelähmten Philippe. Ein Film, der die Themen Lebensmut, Verantwortung und Vertrauen mit viel Witz und Herz zelebriert.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Der Film sprengt soziale Grenzen und zeigt, wie zwei grundverschiedene Menschen einander das Leben zurückgeben.

Der Film sprengt soziale Grenzen und zeigt, wie zwei grundverschiedene Menschen einander das Leben zurückgeben. Wo streamen? Ihr findet den Film in eurem Netflix-Abo. Alternativ gibt es ihn zum Kaufen oder Leihen bei Apple TV und Prime Video.

Green Book – Eine besondere Freundschaft (2018)

Im Süden der USA des Jahres 1960 engagiert der gefeierte afroamerikanische Konzertpianist Don Shirley den weißen, raubeinigen Fahrer Tony Lip für seine Tournee. Gemeinsam erleben sie die Vorurteile und den Rassismus der Zeit und entwickeln eine tiefe Freundschaft.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Trotz des ernsten Themas überwiegt die positive Botschaft von Menschlichkeit und Respekt, die Barrieren überwindet.

Trotz des ernsten Themas überwiegt die positive Botschaft von Menschlichkeit und Respekt, die Barrieren überwindet. Wo streamen? Zum Kaufen oder Leihen bei Prime Video.

Little Miss Sunshine (2006)

Die kleine Olive will unbedingt an einem Schönheitswettbewerb für Kinder teilnehmen. Ihre herrlich dysfunktionale Familie packt sie in einen alten gelben Bus und begibt sich auf einen chaotischen Roadtrip nach Kalifornien, der den Zusammenhalt aller auf die Probe stellt.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Eine liebevolle Ode an das Anderssein und die Erkenntnis, dass wahre Schönheit von innen kommt und Familie das Wichtigste ist.

Eine liebevolle Ode an das Anderssein und die Erkenntnis, dass wahre Schönheit von innen kommt und Familie das Wichtigste ist. Wo streamen? Im Abo bei Disney+ enthalten.

Forrest Gump (1994)

Die Lebensgeschichte eines Mannes mit niedrigem IQ, aber einem riesigen Herzen. Mit seiner unerschütterlichen Freundlichkeit und Naivität stolpert Forrest Gump durch bedeutende Ereignisse der amerikanischen Geschichte und will dabei nur seine große Liebe Jenny wiederfinden.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Forrests unerschütterlicher Optimismus ist ansteckend und zeigt, dass man kein Genie sein muss, um ein großartiges Leben zu führen.

Forrests unerschütterlicher Optimismus ist ansteckend und zeigt, dass man kein Genie sein muss, um ein großartiges Leben zu führen. Wo streamen? Im Abo von Paramount+ oder zum Leihen bei Prime Video und Apple TV.

Inspirierende Reisen zu sich selbst

Diese Filme machen Mut, die eigene Komfortzone zu verlassen, Träume zu verwirklichen und das eigene Potenzial zu entdecken.

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty (2013)

Walter Mitty entflieht seinem grauen Alltag als Fotoarchivar bei einem Magazin durch wilde Tagträume. Als ein wichtiges Negativ für das letzte Titelbild verschwindet, muss er sich auf eine echte Abenteuerreise um die Welt begeben.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Ein visuell atemberaubender Film, der dazu inspiriert, das Träumen aufzugeben und stattdessen das Leben zu leben.

Ein visuell atemberaubender Film, der dazu inspiriert, das Träumen aufzugeben und stattdessen das Leben zu leben. Wo streamen? Im Abo bei Disney+ enthalten.

Das Streben nach Glück (2006)

Basierend auf einer wahren Geschichte kämpft der alleinerziehende Vater Chris Gardner gegen Armut und Obdachlosigkeit, während er verzweifelt versucht, in einem unbezahlten Praktikum als Börsenmakler Fuß zu fassen.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Trotz aller Rückschläge verliert Chris nie die Hoffnung – ein unglaublich bewegender und motivierender Film über Durchhaltevermögen.

Trotz aller Rückschläge verliert Chris nie die Hoffnung – ein unglaublich bewegender und motivierender Film über Durchhaltevermögen. Wo streamen? Im Abo bei Netflix oder zum Leihen und Kaufen bei Prime Video und Apple TV.

Der Marsianer – Rettet Mark Watney (2015)

Nach einem Sturm auf dem Mars wird der Astronaut Mark Watney für tot gehalten und von seiner Crew zurückgelassen. Allein auf dem roten Planeten muss der Botaniker mit Einfallsreichtum und unbändigem Willen ums Überleben kämpfen.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Ein Triumph des menschlichen Geistes und der Wissenschaft, voller Optimismus und cleverem Humor.

Ein Triumph des menschlichen Geistes und der Wissenschaft, voller Optimismus und cleverem Humor. Wo streamen? Im Abo bei Disney+ enthalten.

Good Will Hunting (1997)

Will Hunting, ein Hausmeister am MIT, ist ein unentdecktes mathematisches Genie. Erst durch die Hilfe eines Therapeuten und seiner Freunde lernt der rebellische junge Mann, sich seiner Vergangenheit zu stellen und seine Begabung anzunehmen.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Eine tiefgründige Geschichte über Freundschaft, Vertrauen und die Erkenntnis, dass die größten Hürden oft in uns selbst liegen.

Eine tiefgründige Geschichte über Freundschaft, Vertrauen und die Erkenntnis, dass die größten Hürden oft in uns selbst liegen. Wo streamen? Im Abo bei Netflix und Paramount+.

Fragen und Antworten Gibt es auch gute deutsche Feel-Good-Filme? Absolut! Filme wie „Vincent will Meer“, „Fack ju Göhte“ oder „Dieses bescheuerte Herz“ sind großartige Beispiele für deutsches Kino, das euch mit einem Lächeln zurücklässt. Welche Filme eignen sich für einen Familienabend? Klassiker wie „Matilda“ oder „Mrs. Doubtfire“ sind perfekt für die ganze Familie. Auch Animationsfilme wie „Alles steht Kopf“ sind wunderbare Wohlfühlfilme für Groß und Klein. Was ist der Unterschied zwischen einer reinen Komödie und einem Feel-Good-Film? Während eine Komödie hauptsächlich darauf abzielt, euch zum Lachen zu bringen, steht bei einem Feel-Good-Film die emotionale Reise im Vordergrund. Es geht um positive Entwicklungen und ein herzerwärmendes Gefühl, auch wenn der Humor natürlich eine große Rolle spielen kann.

Komödien, die euch zum Lachen und Lächeln bringen

Perfekt für einen schlechten Tag: Diese Filme beweisen, dass Lachen oft die beste Medizin ist.

School of Rock (2003)

Ein erfolgloser Rockmusiker gibt sich als Aushilfslehrer aus und formt aus seiner Klasse von Musterschülern eine geheime, schlagkräftige Rockband, um einen lokalen Bandwettbewerb zu gewinnen.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Die pure Energie von Jack Black und die Freude der Kinder an der Musik sind absolut ansteckend.

Die pure Energie von Jack Black und die Freude der Kinder an der Musik sind absolut ansteckend. Wo streamen? Im Abo bei Paramount+ und zum Leihen bei Prime Video.

Natürlich blond (2001)

Als ihr Freund sie verlässt, weil sie ihm nicht „ernsthaft“ genug für seine angestrebte Polit-Karriere ist, schreibt sich die modebewusste Elle Woods aus Trotz ebenfalls in Harvard für Jura ein. Dort entdeckt sie, dass mehr in ihr steckt als nur ein perfektes Äußeres.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Eine witzige und smarte Komödie, die mit Klischees bricht und zeigt, dass man niemals jemanden nach seinem Äußeren beurteilen sollte.

Eine witzige und smarte Komödie, die mit Klischees bricht und zeigt, dass man niemals jemanden nach seinem Äußeren beurteilen sollte. Wo streamen? Zum Leihen und Kaufen bei Prime Video und Apple TV.

Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen (1993)

Um nach der Trennung mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können, verwandelt sich der Schauspieler Daniel Hillard in die resolute Haushälterin Mrs. Doubtfire und lässt sich von seiner Ex-Frau einstellen.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Robin Williams in einer seiner Paraderollen – urkomisch und gleichzeitig berührend in seiner Darstellung eines Vaters, der alles für seine Kinder tun würde.

Robin Williams in einer seiner Paraderollen – urkomisch und gleichzeitig berührend in seiner Darstellung eines Vaters, der alles für seine Kinder tun würde. Wo streamen? Im Abo bei Disney+ enthalten.

My Big Fat Greek Wedding (2002)

Toula entstammt einer lauten, stolzen und sehr traditionellen griechischen Familie. Als sie sich in einen Nicht-Griechen verliebt, ist das Chaos vorprogrammiert. Eine Culture-Clash-Komödie mit viel Herz.

Darum ist es ein Feel-Good-Film: Der Film feiert auf liebevolle Weise familiären Zusammenhalt und die Komik, die entsteht, wenn verschiedene Kulturen aufeinanderprallen.

Der Film feiert auf liebevolle Weise familiären Zusammenhalt und die Komik, die entsteht, wenn verschiedene Kulturen aufeinanderprallen. Wo streamen? Zum Leihen und Kaufen bei Prime Video und Apple TV.

