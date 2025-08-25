Schlechte Nachrichten für alle, die CDs, DVDs und Blu-rays sammeln

Habt ihr schon mal von Disc Rot gehört? Dieses Phänomen lässt eure CD- und DVD-Sammlung langsam verrotten. Selbst unbenutzte Scheiben können betroffen sein. Was dahintersteckt und wie ihr eure Lieblingsdiscs schützen könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist Disc Rot und wie entsteht es?

Der Begriff „Disc Rot“ beschreibt den Abbau und die Zersetzung der Materialien, aus denen optische Datenträger bestehen. Besonders betroffen ist dabei die reflektierende Schicht, meist aus Aluminium, die zwischen der Polycarbonat-Hülle und einer Lackschicht liegt. Wenn Luft und Feuchtigkeit eindringen, beginnt das Metall zu oxidieren. Das Ergebnis sind braune oder transparente Flecken, Verfärbungen und Lesefehler.

Sichtbare Anzeichen sind braune Flecken, transparente Stellen und Verfärbungen auf der Scheibe. Beim Abspielen entstehen Springer, Aussetzer oder komplette Lesefehler.

Besonders ältere und minderwertige Discs sind anfällig. Bei gebrannten CDs und DVDs ist zusätzlich die empfindliche Farbschicht ein Schwachpunkt. Einmal beschädigt, lassen sich Daten kaum noch retten.

So schützt ihr eure CD- und DVD-Sammlung vor Disc Rot

Disc Rot ist ein schleichender Prozess. Wer seine Sammlung retten will, sollte rechtzeitig handeln. Mit dem richtigen Umgang könnt ihr den Verfall hinauszögern:

Lagerung : CDs und DVDs kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

: CDs und DVDs aufbewahren. Temperaturschwankungen vermeiden und direkte Sonneneinstrahlung meiden.

und direkte Sonneneinstrahlung meiden. Hochwertige Rohlinge verwenden und Scheiben vorsichtig handhaben.

verwenden und Scheiben vorsichtig handhaben. Backup erstellen: Wichtige Daten auf moderne Speichermedien übertragen oder DVDs kopieren.

Selbst unbespielte Filme in Folie können bereits zerstört sein, wenn sie jahrelang in feuchten Kellern oder kalten Räumen lagerten. Ein schneller Check eurer Sammlung lohnt sich.

Warner Bros. DVD-Problem: Besonders betroffene Discs

Warner Bros. DVDs aus den Jahren 2006–2008 sind besonders von Disc Rot betroffen. Titel wie Matrix, Blade Runner oder Full Metal Jacket zeigen heute massive Lesefehler. Produktionsfehler in bestimmten Presswerken verursachten offensichtlich eine fehlerhafte Versiegelung. (Quelle: JoBlo)

Die Probleme betreffen allerdings hauptsächlich US-amerikanische Produktionen. Europäische Editionen sind seltener betroffen. Falls eure Warner-DVDs aus dieser Zeit plötzlich nicht mehr laufen, könnt ihr sie beim Hersteller umtauschen. Warner Bros. hat hierzu ein Austauschprogramm gestartet.