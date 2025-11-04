Schlechte Nachrichten für Machos: Der neue „Sexiest Man Alive“ zeigt, wie Männer heute wirklich sein sollten

Jonathan Bailey ist der „Sexiest Man Alive 2025“. Der Schauspieler, den viele aus der Netflix-Serie „Bridgerton“ kennen, tritt damit in die Fußstapfen von John Krasinski, der 2024 den Titel trug. Doch wer ist Bailey genau und warum ist seine Krönung so wichtig?

Wer ist Jonathan Bailey?

Bailey wurde 1988 in Oxfordshire geboren und ist schon lange kein Unbekannter mehr. Nach Theaterrollen in London gelang ihm mit „Bridgerton“ der internationale Durchbruch. Seine Darstellung des ehrgeizigen, aber verletzlichen Anthony machte ihn zum Fanliebling und jetzt auch offiziell zum „Sexiest Man Alive“.

Aber Bailey hat noch mehr Großprojekte in der Pipeline: In der heiß erwarteten „Wicked“-Verfilmung (Kinostart Teil 1: November 2024, Teil 2: 2025) spielt er an der Seite von Ariana Grande. Außerdem stand er für „Jurassic World: Rebirth“ vor der Kamera, der im Sommer 2025 in die Kinos kam und lieh seine Stimme an G'raha Tia in Final Fantasy XVI: Endwalker.

Der „Sexiest Man Alive“, der Geschichte schreibt

Das People-Magazin lobt Baileys Kombination aus Charme, Humor und Bodenständigkeit und hebt hervor, dass er offen über seine Erfahrungen als schwuler Mann in der Branche spricht. Diese Offenheit, gepaart mit seinem Talent und Charisma, macht ihn für viele zu einem modernen Idol.

Mit dem Titel schreibt Bailey übrigens auch Geschichte: Er ist der erste offen homosexuelle Mann, der zum „Sexiest Man Alive“ gekürt wurde. Erst 2024 gründete Bailey die Organisation „The Shameless Fund“, welche sich für eine Welt einsetzt, in der Mitglieder der LGBTQ+-Community frei bewegen können.

Es gibt so viele Menschen, die Großartiges leisten wollen, aber das Gefühl haben, es nicht zu können, und ich weiß, dass der LGBT-Sektor momentan immens bedroht ist. Daher ist es fantastisch, Menschen kennenzulernen, die über das nötige Fachwissen verfügen und Potenziale erkennen, von denen ich nur träumen konnte. (Quelle: People , frei übersetzt von GIGA)

Baileys Ernennung ist mehr als eine Auszeichnung für gutes Aussehen – sie steht auch für ein verändertes Männerbild in Hollywood. Statt harter Actionhelden rücken empathische, vielschichtige Persönlichkeiten in den Fokus. Bailey verkörpert genau das: charmant, humorvoll, talentiert und nahbar.

Mit dieser Wahl setzt People also ein Zeichen für Diversität und neue Attraktivitätsideale. Und ganz ehrlich: Wer ihn in „Bridgerton“ gesehen hat, wundert sich darüber wohl kaum.

Die letzten „Sexiest Man Alive“-Gewinner

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, in welch prominenter Runde Bailey sich jetzt befindet:

Jahr Gewinner Bekannt aus 2025 Jonathan Bailey Bridgerton, Wicked, Jurassic World: Rebirth 2024 John Krasinski The Office, A Quiet Place 2023 Patrick Dempsey Grey’s Anatomy 2022 Chris Evans Captain America 2021 Paul Rudd Ant-Man 2020 Michael B. Jordan Black Panther, Sinners

