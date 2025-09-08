Schlechte Nachrichten für Vodafone: Viele TV-Kunden nutzen ihre neue Freiheit

IPTV wächst, Kabel verliert – und Vodafone steht unter Druck.

Eine neue Studie zeigt erstmals, wie sich der TV-Markt nach dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs verschiebt. Besonders hart trifft es Vodafone, den größten Kabel-TV-Anbieter Deutschlands.

Vodafone verliert beim Kabel-TV

Laut dem neuen TV-Monitor des Marktforschungsinstituts Kantar sank der Anteil der Haushalte, die Kabel als Hauptempfangsweg nutzen, von 41,6 auf 37,3 Prozent. Hochgerechnet bedeutet das fast 1,8 Millionen Haushalte weniger – und das ist vor allem für Vodafone ein Problem. Kein anderer Anbieter ist stärker vom Kabelgeschäft abhängig.

Während der TV-Empfang per Satellit in Deutschland weiterhin am häufigsten genutzt wird, geht die Abwanderung klar in Richtung IPTV. Immer mehr Kunden wechseln also zu Angeboten, die über das Internet laufen, etwa MagentaTV von der Telekom, Waipu oder Zattoo.

IPTV steigt, Kabel stagniert

Laut der Studie nutzen inzwischen 13,2 Prozent der Haushalte IPTV als Hauptempfangsweg. Ein Jahr zuvor waren es noch 9,6 Prozent. Damit ist die Zahl der IPTV-Nutzer um mehr als vier Millionen gestiegen. Parallel dazu legt auch das Antennenfernsehen leicht zu. Kabel und Satellit sind hingegen rückläufig (Quelle: DWDL.de).

Besonders deutlich wird die Lücke bei HD-Inhalten. Zwar empfangen inzwischen fast alle Haushalte ihr TV-Programm in HD, doch das Angebot ist beim Kabel weniger konsequent umgesetzt. Viele Sender laufen hier immer noch parallel in SD. Das verschärft die Abwanderung zusätzlich.

Für Vodafone ist das ein doppelter Schlag. Zum einen sinkt die Zahl der Kabelkunden, zum anderen wächst die Konkurrenz im Bereich Internet-TV, in dem Vodafone nicht über die gleiche Marktmacht verfügt. Die neue Wahlfreiheit für Mieter zeigt Wirkung – und trifft den Platzhirsch am stärksten.