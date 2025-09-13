Schlimmer geht’s kaum, Netflix: Meine Watchlist zeigt, was der Streaming-Gigant falsch macht

So viele Filme und doch nichts zu sehen.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Wenn ich die Netflix-App auf meinem Fernseher öffne, wird mir kurz die Illusion von großer Unterhaltung vorgegaukelt. Die Bilder! Die Stars! Die zahllosen Kacheln hinter denen sich sicherlich filmische Abenteuer jenseits meiner Vorstellungskraft verbergen müssen!

Tatsächlich stellt sich aber schon beim ersten Blick auf meine Watchlist Ernüchterung ein – ganz besonders die Netflix-Eigenproduktionen, die ich immer wieder pflichtschuldig für irgendwann später anhake, versauern dort, ohne realistische Hoffnung jemals gesehen zu werden.

Netflix: Nur Müll auf meiner Watchlist

Damsel. Spaceman. The Adam Project. Reptile. Leave the World Behind. Under Paris. Spiderhead. Brick. Old People. Und noch so viele mehr.

Irgendwann habe ich mir all diese Filme mal auf meine Watchlist gesetzt – weil ich irrtümlicherweise dachte, dass ich vielleicht mal in der Stimmung wäre, sie zu sehen. Sicher wären nicht alle davon Meisterwerke, sondern eher Popcorn-Kino zum Hirnausschalten, aber auch diese Filme haben ja ihre Berechtigung.

Ein weiterer, vielleicht sogar noch wichtigerer Punkt war für mich der Netflix-Zeitgeist-Faktor – seit House of Cards hat es der Streaming-Anbieter immer wieder geschafft, Projekte zu veröffentlichen, über die die ganze Welt redet. Und ich wollte weder in privater noch beruflicher Hinsicht hinterherhinken, deswegen habe ich mein Watchlist-Netz recht weit gefasst und ausgeworfen.

Doch echte internationale Hits wie Squid Game, Tiger King oder Stranger Things sind rar gesät und bisher nur in Serienform geglückt. Selbst die wenigen tatsächlichen hochwertigen Filme von Netflix wie The Irishman, Don’t Look Up, Glass Onion oder Roma werden mittlerweile kaum mehr erwähnt, ihr Einfluss ist nachträglich betrachtet minimal.

Stattdessen ist meine Watchlist ein Friedhof von filmischer Massenware, über die die Welt schweigt. Die vergessenen Kinder eines Streaming-Algorithmus, der nicht mehr kann, als eins plus eins zusammen zu zählen.

Viele Netflix-Eigenproduktionen sind zum Davonlaufen

Der bitterste Aspekt an all den angegrauten und irrelevanten Netflix-Filmen auf meiner Watchlist ist, dass sie nicht einmal die schlechtesten Produktionen des Anbieters sind – diese Ehre gebührt Mega-Flops wie The Electric State, The Ridiculous 6, Red Notice, Hubie Halloween oder Rebel Moon.

Einige davon habe ich tatsächlich aus purer morbider Neugier gesehen – oder zumindest angefangen und wieder ausgemacht. Doch für die anderen einfach nur mittelmäßigen Netflix-Filme fehlt selbst solch ein negativer Anreiz.

Sie fristen weiter ihr trübes Dasein auf meiner Watchlist, bis ich sie irgendwann beim Durchscrollen ungesehen davon entferne und bemerke, dass ich schon wieder nichts zum Anschauen habe.

