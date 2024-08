Schlimmstes Horrorbuch auf Amazon ist so gut, dass Netflix schon zugeschlagen hat

Ihr wollt Horror? Ihr wollt so guten Horror, dass ihr nicht aufhören könnt zu lesen, obwohl ihr Angst habt, später nicht schlafen zu können? Dann habe ich etwas ganz Besonderes für euch gefunden.

We Used To Live Here: Wahrscheinlich das beste Horrorbuch des Jahres

Ich sage es nicht leichtfertig, wenn ich einem Buch den Titel „Bestes des Jahres“ gebe – schon gar nicht, bevor das Jahr zu Ende gegangen ist. Denn natürlich besteht die Chance, dass 2024 ein noch gruseligeres, noch besser geschriebenes Horrorbuch erscheint – aber die Chance ist recht gering, wenn ihr mich fragt.

Der Horror-Thriller We Used To Live Here ist tatsächlich der Debütroman von Autor Marcus Kliewer, der den Preis für die gruseligste Geschichte 2021 im bekanntesten Horrorforum auf Reddit abstauben konnte (Quelle: Old Reddit). Mittlerweile hat sich Netflix bereits die Rechte an der Geschichte gesichert (Quelle: Deadline) – seid also gewiss, dass dieses Buch nicht nur mich vollends begeistert hat.

We Used to Live Here: The most chilling, gripping suspense thriller of 2024 that will leave you slee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2024 09:21 Uhr

Spannung und Grauen von der ersten Seite an

Darum geht es in We Used To Live Here: Das Paar Charlie und Eve hat sich ein heruntergekommenes Haus im Nirgendwo gekauft, mit dem Ziel, es zu renovieren und dann ordentlich Geld damit zu machen. Eines Abends jedoch klopft ein Mann an der Tür, der seiner Familie gern das Haus zeigen möchte – er sei hier nämlich als kleiner Junge aufgewachsen.

Während die schüchterne Eve sich überwindet, der Bitte nachzukommen, häufen sich nach und nach seltsame Ereignisse. Die fremde Familie scheint immer wieder aufgehalten zu werden, sodass sie das Haus nicht verlässt – und Eve beginnt alsbald, an ihrer eigenen Realität zu zweifeln. Oder hat es mit dem Haus doch etwas ganz und gar Abscheuliches auf sich?

Kliewer schafft mit We Used To Live Here etwas, von dem sich so manche Autoren etwas Abschauen können: Schon die allererste Seite zieht einen vollends in den Bann und auch der kribbelige, unangenehme Grusel streckt nach dem ersten Kapitel schon seine Fühler aus. Kliewer ist ein Meister darin, eigentlich normale Situationen furchterregend und ominös zu gestalten. So schnell werdet ihr also nicht aufhören können, dieses Buch zu lesen.

We Used to Live Here ist im Juni 2024 erschienen, weswegen bis jetzt noch keine deutsche Übersetzung erschienen ist. Das englische Buch könnt ihr aber ohne Probleme auf Amazon bestellen – und es lohnt sich.

