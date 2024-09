Schluss im Xbox Game Pass: Diese Spiele müsst ihr jetzt schnell zocken

Der Xbox Game Pass ist bequem, doch die meisten Spiele bleiben nicht für immer im Abo. Ende September müsst ihr euch diesmal von besonders vielen Games verabschieden. Jetzt habt ihr noch Zeit, sie zu zocken.

Xbox Game Pass: Diese Spiele sind bald weg

Der Xbox Game Pass wird schlanker. Microsoft bestätigt jetzt, dass ganze 9 Spiele am 30. September aus dem Abo verschwinden werden. Bis dahin könnt ihr sie aber noch ohne zusätzliche Kosten zocken – vielleicht findet ihr jetzt das Spiel für die nächsten Tage.



Diese Spiele werden am 30. September aus dem Game Pass entfernt:

Gotham Knights (Cloud, Konsole und PC)

Let’s Build a Zoo (Cloud, Konsole und PC)

Loop Hero (Cloud, Konsole und PC)

My Time At Portio (Cloud, Konsole und PC)

PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Konsole und PC)

Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (Cloud, Konsole und PC)

The Walking Dead: The Complete First Season (PC)

The Walking Dead: Season Two (PC)

Valheim (Cloud, Konsole und PC)

Der Game Pass wird auch wieder mit neuen Spielen aufgefüllt. Xbox-Spieler müssen sich allerdings auf eine Enttäuschung einstellen:

Xbox Game Pass: Ihr habt noch Zeit, tolle Spiele zu zocken

Die Liste der Spiele, die Ende September ihren Hut nehmen, ist lang und es gibt einige Highlights. Die gemütliche Lebenssimulation My Time at Portia wird Fans von Stardew Valley nicht enttäuschen (im Store ansehen). Roguelike-Fans, die auch mit Pixelgrafik zufrieden sind, sollten sich Loop Hero genau ansehen (im Store ansehen). Für Simulations-Fans mit Pixel-Liebe gilt das gleiche für Let’s Build a Zoo (im Store ansehen).



Wenn ihr eine packende Geschichte erleben wollt, solltet ihr unbedingt The Walking Dead Season 1 & 2 zocken, bevor beide Spiele aus dem Game Pass verschwinden (im Store ansehen).

Noch habt ihr Zeit, um die Spiele im Game Pass auszuprobieren. Wenn es euch nach dem 30. September noch juckt, weiterzuzocken, könnt ihr die Spiele auch direkt im Microsoft Store kaufen und euch dabei einen Rabatt von 20 Prozent sicher. Voraussetzung ist, dass ihr den Game Pass abonniert habt.

