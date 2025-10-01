Schock für Fans: Neues Gesicht von Emma Stone löst wilde Spekulationen aus

Hat Schauspielerin Emma Stone etwas an ihrem Gesicht verändert?

Ein Foto von Schauspielerin Emma Stone geht gerade auf X (ehemals Twitter) viral, weil das Gesicht der jungen Frau ungewöhnlich glatt gebügelt aussieht. Manche Fans sagen, sie erkennen den Hollywood-Star kaum wieder. Was steckt hinter der optischen Veränderung und ist die Lösung womöglich ganz einfach?

War Emma Stone beim Schönheitschirurgen?

Schauspielerin Emma Stone war im September 2025 zu Gast auf einem Event von Louis Vuitton, um die Frühlingskollektion für das kommende Jahr zu bewundern. Im Rahmen dieser Veranstaltung ist auch ein Foto entstanden, dass die junge Frau zusammen mit der Blackpink-Sängerin Lisa zeigt. Und genau dieses Foto sorgt derzeit für schockierte Reaktionen und viel Wirbel in der Social-Media-Welt:

Fast 13 Millionen Mal wurde das besagte Foto inzwischen auf X angezeigt und in den Reaktionen liest man vor allem fassungslose Kommentare. So fragt eine Userin: „Was zur Hölle ist passiert?“ Woraufhin die ursprüngliche Posterstellerin mutmaßt: „Nasenfiller, Wangenfiller und verdammt nochmal Botox! Sie sieht aus wie ein Instagram-Model, lol“.

Auch andere User haben das Bild mit schockierten Kommentaren geteilt. So schreibt eine Userin: „Oh mein Gott, wo ist sie, ich muss mich übergeben.“ und postet dazu parallel ältere Bilder von Stone, um die optische Veränderung der Schauspielerin zu unterstreichen. Auch dieser Post wurde millionenfach ausgespielt (Quelle: @ansufatina auf X).

Ist womöglich die Kamera und das Licht schuld?

Ob sich Stone tatsächlich einigen kosmetischen Eingriffen unterzogen hat, ist unklar. Feststeht allerdings, dass das virale Foto sie durch die Belichtung vor Ort und womöglich auch durch die verwendete Kamera anders aussehen lässt – was je nach Brennweite tatsächlich passieren kann.

Am selben Abend wurden aber auch noch andere Fotos gemacht und auf diesen Bildern sieht die Schauspielerin wieder altbekannt aus (Quelle: @anyafilmjoy auf X). Trotzdem sind sich einige User sicher, dass Stone etwas an ihrem Gesicht machen lassen hat.