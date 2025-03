Schock für Filmfans: Beliebte Horror-Reihe steht plötzlich vor dem Aus

Die Saw-Reihe hat offenbar massive Produktionsschwierigkeiten. Nun ist sogar von einer Einstellung der populären Horror-Reihe die Rede. Aktuell ist demnach unklar, ob Saw 11 dieses Jahr noch erscheinen wird.

Horrorfilm Saw 11 steckt in Schwierigkeiten

Saw ist aus der Horror-Filmwelt nicht mehr wegzudenken. Mit Teil 10 hat die Reihe 2023 sogar ein kleines Comeback gefeiert. Saw X war nämlich nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern wurde auch von Presse und Publikum positiv aufgenommen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Mit Saw 11 sollte die Horror-Reihe dieses Jahr einen weiteren Ableger erhalten. Die Betonung liegt auf „sollte“, denn mehrere englischsprachige Seiten berichten darüber, dass der elfte Teil gecancelt wurde. Schuld daran sollen anhaltende Streitigkeiten zwischen den Produzenten und dem Filmstudio Lionsgate sein.

So berichtet der Hollywood Reporter, dass die Drehbuchautoren bereits seit einem Jahr kein Feedback mehr erhalten haben, weshalb die Beteiligten aktuell davon ausgehen, dass das Projekt nicht mehr realisiert wird. Lionsgate selbst hat sich trotz Nachfrage bisher nicht zu der Situation geäußert.

Das ist aber nicht das einzige Problem, mit dem Saw 11 zu kämpfen hat. Im Februar 2025 verbreitete sich das Gerücht, dass der 82-jährige Hauptdarsteller Tobin Bell, der Serienkiller Jigsaw spielt, gesundheitliche Probleme habe und der Film deswegen um ein Jahr verschoben wurde (Quelle: Reddit). Das wurde aber ebenfalls nie bestätigt oder dementiert. Aktuell ist also völlig unklar, ob die Reihe fortgesetzt wird oder ob Saw damit vorerst am Ende ist.

Saw wird eines Tages ein Comeback feiern

In den sozialen Medien, allen voran X (ehemals Twitter), werden die Meldungen rund um Saw 11 mit großer Trauer aufgenommen. Viele Fans verabschieden sich bereits von der ikonischen Horror-Reihe, die 2004 ihren Anfang nahm und heute zu den großen Vertretern des Genres gezählt wird, wie Nightmare on Elm Street, Halloween oder Freitag der 13.

Aus rein finanzieller Sicht wird Saw aber aller Voraussicht nach irgendwann zurückkommen, immerhin haben die bisherigen 10 Filme mehr als eine Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt (Quelle: Box Office Mojo).

