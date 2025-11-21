Schock für Fußball-Fans: Streaming hat noch nie so wenig Spaß gemacht

Wer europäischen Spitzenfußball sehen will, braucht bald bis zu 7 Abos.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Wer heute den europäischen Top-Fußball in all seiner Pracht genießen möchte, muss sein Portemonnaie bereits weiter öffnen, als eine Mannschaft, die in der 93. Minute auf den Ausgleichstreffer drängt

Die neuen Streaming-Rechte für die Champions League kommen da einem bitteren Gegenangriff der UEFA gleich, denn ab der Saison 2026-2027 benötigt ihr für das Gesamtpaket des europäischen Fußballs der Männer und Frauen satte 7 Abos. Fußball-Fans werden eiskalt ausgekontert.

Paramount+, Amazon und Netflix: Streaming-Rechte für Champions League eskalieren

Ab 2026-2027 wird die Champions League größtenteils bei Paramount+ zu sehen sein. Zusätzlich gibt es die Top-Spiele am Mittwoch bei Amazon Prime Video. Weil das aber an Schröpferei noch nicht ausreicht, soll das Finale bei Netflix laufen – ein Zeig mit dem Mittelfinger, der selbst Stefan Effenberg in seiner Blütezeit zu aggressiv gewesen wäre.

Damit ändert sich so manches in der Streaming-Aufstellung für die nächste Saison – DAZN muss sich zum Beispiel mit der Europa League und der Conference League zufrieden geben, während Wow weiterhin „nur“ nationale Wettbewerbe wie die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League bietet.

Um den Wahnsinn abzurunden, läuft die 3. Bundesliga weiterhin bei Magenta TV und die Champions League der Frauen bei Disney+. Wer also alles sehen will, muss sein Konto leerräumen. (Quelle: Kicker)

Fans werden Alternativen finden

Aktuell ist Paramount+ zwar mit einem regulären Preis von 9,99 Euro im Monat ein verhältnismäßig günstiges Streaming-Abo, doch mit den teuren Fußball-Rechten wird sich das bis zur nächsten Spielzeit sehr wahrscheinlich ändern.

Gleichzeitig ist nicht davon auszugehen, dass Anbieter wie Wow und DAZN mit ihren Preisen heruntergehen werden – wann wurden Streaming-Dienste schließlich das letzte Mal günstiger?

Im Endergebnis müssen Fußball-Fans also noch tiefer in die Taschen greifen, zumindest wenn sie ihre Lieblingsteams legal verfolgen wollen. Streaming-Piraterie im Fußball hat sich derweil in den letzten Jahren immer mehr verbreitet und die neue Rechteverteilung könnte dies noch verstärken.

Auch wenn Unternehmen wie Amazon versuchen, gegen unerlaubte Streams vorzugehen, ist dies online immer schon ein Kampf gegen Windmühlen gewesen. Bereits jetzt beschweren sich Rechteinhaber, dass ihnen Millionen durch die Lappen gehen würden, andererseits ist die aktuelle Situation für die meisten Fans schlicht nicht mehr finanzierbar. Gewinner gibt es in dieser Lage dadurch leider nicht.