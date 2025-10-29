„Scrubs“ kehrt zurück: Start des Reboots ist bekannt, doch deutsche Fans brauchen Geduld

Dr. Dorian praktiziert wieder: Fünfzehn Jahre nach dem Ende von „Scrubs – Die Anfänger“ gibt es eine Neuauflage. Neben Zach Braff sind weitere bekannte Gesichter dabei.

„Scrubs“ wird fortgesetzt

Nach neun Staffeln und 182 Episoden war im Jahr 2010 vorerst Schluss mit den Geschichten rund um J.D., Turk, Carla, Elliot und Co. Doch nun soll „Scrubs – Die Anfänger“ in einer Neuauflage zurückkehren. Ende 2024 berichteten US-Medien, dass die beliebte Krankenhaus-Sitcom einen Reboot erhält.

Wann startet der „Scrubs“-Reboot?

Die Neuauflage der Krankenhaus-Sitcom soll eine Mischung aus einem Wiedersehen mit den bekannten Charakteren und einem Neustart mit frischem Personal sein. Wie ABC bekannt gab, soll die Fortsetzung am Mittwoch, dem 25. Februar 2026 Premiere feiern. Zum Start werden die ersten beiden Folgen gezeigt und erscheinen danach beim Streamingdienst Hulu.

Da ABC, der amerikanische Heimatsender von „Scrubs“, zu Disney gehört, wird die Sitcom in Deutschland wahrscheinlich auf Disney+ erscheinen. Fans müssen sich hierzulande aber noch gedulden. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt.

Wer ist beim „Scrubs“-Reboot dabei?

Fans dürfen sich freuen: Die Vorbereitungen für das Reebot sind am Laufen. Für die Rückkehr der unvergesslichen Arztserie haben sich dabei viele bekannte Gesichter bereiterklärt, wieder die Kittel anzulegen.

Wie ein erstes Foto zeigt, werden sich Zach Braff als J.D., Donald Faison als Turk, Sarah Chalke als Elliot und Judy Reyes als Carla wieder in den Krankenhausalltag stürzen. Und auch der miesepetrige Dr. Cox, gespielt von John C. McGinley, wird sich das nicht entgehen lassen.

Beim Reboot kommen alte Freunde wieder zusammen. (© Disney / John Fleenor)

Für „Scrubs“-Fans ist insbesondere ein Grund zur Freude, dass Braff wieder dabei ist. Denn der Darsteller des Hauptcharakters Dr. John Michael Dorian, besser bekannt als J.D, soll lange mit der Zusage gezögert haben. Wie Deadline berichtet, willigte dieser erst nach langen Verhandlungen ein. Vor allem der Drehort soll ein großer Diskussionspunkt gewesen sein.

Zum bekannten Cast gesellt sich auch Serienschöpfer Bill Lawrence (im Bild links). Auch Aseem Batra und Tim Hobert werden als Executive Producer und Showrunner wieder dabei sein. Das macht Hoffnung, dass das Reboot wieder genauso kreativ, berührend und witzig werden könnte wie das Original.