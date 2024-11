Seirei Gensouki Spirit Chronicles Season 2: Wann kommt Folge 9 (22)?

Die Abenteuer von Rio und Aishia gehen seit Oktober in „Seirei Gensouki: Spirit Chronicles“ Season 2 weiter. Wann und wo ihr die Folge 9 (22) des Isekai-Animes im Stream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Season 2 – Folge 9 (22) im Stream (OV & GerDub)

„Seirei Gensouki: Spirit Chronicles“ Staffel 2 erscheint sowohl als Simulcast wie Simuldub in Deutschland exklusiv bei Crunchyroll. Die aktuelle Folge ist dabei immer montags ab 19:30 Uhr in der OV sowie ab 19:40 Uhr mit deutscher Synchronisation bei dem Anime-Streamingdienst verfügbar. Episode 9 der zweiten Staffel seht ihr somit am 2. Dezember 2024 im Stream.

Episodenliste – Seirei Gensouki Staffel 2

Folge Titel Release 1 (14) Ich bin dir in dieser Welt begegnet. 7.10.2024 2 (15) Shoppen in einer anderen Welt 14.10.2024 3 (16) Angriff auf mein Heim 21.10.2024 4 (17) Willkommen zurück 28.10.2024 5 (18) Helden und Recken 4.11.2024 6 (19) Angelpunkt der Erinnerungen 11.11.2024 7 (20) Eindringlinge 18.11.2024 8 (21) Die Fänge des Bösen kommen näher 25.11.2024 9 (22) TBA 2.12.2024 10 (23) TBA 9.12.2024 11 (24) TBA 16.12.2024 12 (25) TBA vsl. 23.12.2024 13 (26) TBA vsl. 30.12.2024

Worum geht es in „Seirei Gensouki“?

Der Waisenjunge Rio kämpft in den Slums einer magischen Welt ums Überleben. Eines Tages erwachen in ihm Erinnerungen an sein früheres Leben als Haruto Amakawa, einem jungen Mann, der bei einem Bus-Unglück in Tokyo gestorben ist. Zudem entdeckt Rio, dass er eine unbekannte magische Fähigkeit besitzt. Am selben Tag wird er fälschlicherweise beschuldigt, die Prinzessin entführt zu haben, was sein Leben drastisch verändert.

SPOILER Worum geht es in Staffel 2? Bei seiner Reise quer durch die Welt entdeckte Rio den wahren Kern der Geistermagie, die in ihm steckt. Zusammen mit dem Geist Aisha, der einen Bund mit ihm eingegangen ist, gelang ihm zuletzt die Rettung seiner ehemaligen Professorin Celia Claire. Sie befreiten Celia vor der erzwungenen Hochzeit mit Charles Arbor aus dem Königreich Beltrum. Nicht lang nach ihrer Flucht tun sich plötzlich sechs Lichtsäulen am Horizont von Euphelia auf. Wie sich schnell herausstellt, wurden dort Menschen aus der uns bekannten Welt hierher transferiert. Möglicherweise sind sie die 6 legendären Helden aus der Sage „Legende der 6 großen Geister“ – doch wie wahre Helden sehen sie nicht aus.

