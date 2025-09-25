Seit 30 Jahren spricht er Micky Maus – so sieht der deutsche Sprecher der beliebten Disney-Figur aus

So sieht der Mann hinter der berühmten Stimme aus.

Millionen Deutsche sind mit seiner Stimme aufgewachsen: Mario von Jascheroff. Seit gut 30 Jahren spricht der Schauspieler und Synchronsprecher Micky Maus in zahlreichen Disney-Werken. Wir zeigen euch das Gesicht hinter der Stimme.

Das ist die deutsche Stimme von Micky Maus

Micky Maus selbst muss man wohl kaum vorstellen. Die gut gelaunte Maus ist fast 100 Jahre alt und gehört neben Super Mario, Pikachu und Superman zu den bekanntesten fiktiven Figuren der Welt. Obwohl sie nicht die erste Figur von Walt Disney war, gilt sie heute als Gesicht des milliardenschweren Konzerns.

Den ersten Auftritt hatte Micky Maus 1928 im Kultfilm Steamboat Willie, damals noch von Walt Disney höchstpersönlich gesprochen. In Deutschland hatte Micky dagegen lange keinen festen Sprecher. Das änderte sich in den 90er-Jahren als Mario von Jascheroff die Maus zum ersten Mal sprach.

Und so sieht der Mann hinter der berühmten Stimme aus:

Mario von Jascheroff mit seinem Sohn Constantin. (© IMAGO / Breuel-Bild)

Falls ihr euch übrigens wundert, warum Mario von Jascheroff auch in älteren Disney-Produktionen als Micky Maus zu hören ist, so zum Beispiel in dem Klassiker Fantasia von 1940 – Disney ist irgendwann dazu übergangen, ältere Werke neu zu synchronisieren, damit alles einheitlich ist (Quelle: Synchronkartei).

Mario von Jascheroff spricht Micky Maus aber nicht nur in Filmen oder Serien, sondern auch in Videospielen. So zum Beispiel in dem Action-RPG Kingdom Hearts. Passenderweise wird Held Sora in dem Spiel von seinem Sohn, Constantin von Jascheroff, gesprochen.

In echt klingt Mario von Jascheroff ganz anders

Auf dem YouTube-Kanal Die Media-Paten gibt es auch ein ausführliches Interview mit dem Synchronsprecher:

Anhand der Kommentare lässt sich auch erkennen, wie viele Menschen mit seiner Stimme einen der wichtigsten Helden ihrer Kindheit verbinden. Besonders überrascht sind aber viele User darüber, dass seine normale Stimme ganz anders klingt, als die der berühmten Maus.

Der Grund dafür ist sogenanntes Chargieren. In der Synchronbranche ist damit gemeint, dass der Sprecher seine Stimme stark verstellt, im Fall von Mario von Jascheroff pitcht er seine eigene Stimme hoch, um die piepsige Tonhöhe von Micky Maus zu erreichen. In einem Instagram-Video könnt ihr euch selbst davon überzeugen – hier gehts zum Video.