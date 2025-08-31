Selbst als Anime-Muffel muss ich die Serie zu einem meiner Lieblingsspiele unbedingt sehen

Jetzt schon ein Highlight der gesamten Gamescom.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Das für mich beste FromSoftware-Spiel bekommt eine Anime-Adaption mit viel Blut und brutalen Kämpfen. Die Rede ist natürlich von Sekiro: Shadows Die Twice, das von Crunchyroll unter dem Namen Sekiro: No Defeat umgesetzt wird.

Blutige Crunchyroll-Serie sieht zu gut aus, um sie nicht zu schauen

Ich würde mich auf keinen Fall als großen Anime-Fan bezeichnen. Klassiker wie Death Note habe ich zwar gesehen und mag ich auch, aber oft können mich die Serien einfach nicht packen. Sekiro: No Defeat schaue ich allerdings auf jeden Fall.

Ich liebe das Spiel, habe es schon dreimal komplett durchgespielt und noch einmal viele Stunden im Boss-Rush-Modus verbracht. Vor allem die Bosskämpfe sind fantastisch. Die Mischung aus Angriff und Paraden führt zu einem eleganten Tanz mit dem Feind, der fast an ein Rhythmusspiel erinnert. Selbst die epischen Bosskämpfe aus Elden Ring konnten bei mir nicht dieses befriedigende Gefühl auslösen, einen Boss in Sekiro bezwungen zu haben.

Im ersten Trailer für den Anime erkenne ich bereits einige der Bosskämpfe wieder – besonders einer sieht bereits angemessen brutal aus (siehe Trailer oben). Den Namen „No Defeat“ halte ich allerdings für ziemlich ironisch. Zumindest in meinem Durchlauf wurde Sekiro ziemlich oft besiegt.

Sekiro-Anime kann fantastisch werden

Sekiro: Shadows Die Twice hat noch einen weiteren Vorteil, der es zu einem perfekten Kandidaten für eine Adaption macht: Es hat eine echte Story. Viele Souls- und Elden-Ring-Fans mögen mit kryptischen Hinweisen in Item-Beschreibungen zufrieden sein, aber ich mag es, wenn ein Spiel echte Charaktere hat, die auch miteinander reden.

Gerade die Beziehung des Wolfs mit dem göttlichen Erben oder dem Bildhauer ist im Spiel schon sehr effektiv und ich freue mich, wenn die Serie sie noch weiter ausbaut. Jetzt fehlt nur noch ein Release-Termin. Bisher ist nur bekannt, dass der Anime 2026 auf Crunchyroll starten soll.