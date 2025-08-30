Selbst den größten Fans von „How I Met Your Mother“ ist dieses geniale Detail beim ersten Mal schauen entgangen

Diese Folge in How I Met Your Mother hat Millionen Herzen gebrochen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

How I Met Your Mother gehört zu den beliebtesten Sitcoms der letzten 20 Jahre. Die Serie rund um Ted Mosby, Barney Stinson, Marshall Eriksen, Lily Aldrin und Robin Scherbatsky hat Millionen Menschen zum Lachen gebracht. Im krassen Kontrast dazu steht aber die 13. Folge der 6. Staffel: Schlechte Nachrichten.

Anzeige

Der versteckte Countdown von HIMYM

Achtung: Der nachfolgende Text enthält Spoiler zur Serie.

Am Ende der Folge, die beim ersten Mal ganz normal erscheint, erfährt Marshall von Lily, dass sein Vater gestorben ist. Damit endet diese „How I Met Your Mother“-Folge auf einer ungewöhnlich traurigen Note. Dabei bahnt sich die Todesmeldung sogar die ganze Folge über im Hintergrund an. Denn wer genau hinsieht, der erspäht einen versteckten Countdown, der mit jeder Szene von 50 langsam herunterzählt – bei 0 erhält Marshall dann schlussendlich die traurige Nachricht.

Dabei sind die einzelnen Zahlen teilweise offensichtlich in der Szene platziert, aber manchmal auch ziemlich gut versteckt. Besonders fies: Bei der einen oder anderen Zahl wird ein wenig geschummelt. So tauchen die 17 und 16 nur zusammen als 1716 auf einem Sticker auf. Die 5 ist hingegen gar nicht als Zahl zu sehen, sondern wird von Marshall als High-5-Geste ausgeführt. Auch die 0 wird nur metaphorisch durch das Wort „Expired“ (Abgelaufen) dargestellt.

Der versteckte Countdown in Staffel 6 Folge 13 zählt unerbittlich runter. (© How I Met Your Mother Fandom)

Auf der offiziellen Fandom-Seite der Serie sind auch alle 50 Zahlen schriftlich festgehalten. Dort findet ihr aber auch eine Slideshow, die jede Zahl noch einmal in der jeweiligen Szene zeigt.

Anzeige

Der traurige Moment enthält noch ein Geheimnis

Übrigens: Die traurige Szene enthält noch einen unglaublichen Fakt. Schauspieler Jason Segel, der Marshall spielt, wusste nicht, welche Nachricht ihn in diesem finalen Moment erwartet. Seine Reaktion ist komplett improvisiert und wurde in nur einem Take aufgenommen (Quelle: Screen Rant).